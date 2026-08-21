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Vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2026“ koji su regrutovani za vojnoevidencione specijalnosti logističkih službi trenutno se nalaze na specijalističkoj obuci u Centru za obuku logistike.

Tokom ovog dela vojnog roka, u trajanju od mesec i po dana, vojnici prolaze teorijsku i praktičnu obuku za izvršavanje širokog spektra zadataka iz domena tehničke, intendantske, sanitetske i saobraćajne službe.

Obuka se izvodi u posebno opremljenim kabinetima, u terenskim uslovima i na borbenim i neborbenim sredstvima, kako bi se vojnicima pružili najbolji uslovi za usvajanje znanja o opsluživanju i osnovnom održavanju naoružanja i vojne opreme, te o poslovima opšte logistike, zdravstvenog zbrinjavanja i transporta.

Foto: Ministarstvo odbrane

Nakon završetka ove faze obuke, vojnike očekuje provera osposobljenosti i, potom, premeštaj u jedinice Vojske Srbije, u kojima će se do kraja vojnog roka obučavati za realizaciju kolektivnih zadataka.

U Centru za obuku logistike, koji je razmešten u garnizonima Kraljevo, Kruševac i Niš, vojnici se obučavaju za više od 20 dužnosti — za bolničare, vatrogasce, vozače, elektromehaničare za vozila točkaše i guseničare, mehaničare za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, kao i za dužnosti hidrotehničara, kuvara i pekara.