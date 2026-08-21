Slušaj vest

Vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2026“ koji su regrutovani za vojnoevidencione specijalnosti logističkih službi trenutno se nalaze na specijalističkoj obuci u Centru za obuku logistike.

Tokom ovog dela vojnog roka, u trajanju od mesec i po dana, vojnici prolaze teorijsku i praktičnu obuku za izvršavanje širokog spektra zadataka iz domena tehničke, intendantske, sanitetske i saobraćajne službe.

Obuka se izvodi u posebno opremljenim kabinetima, u terenskim uslovima i na borbenim i neborbenim sredstvima, kako bi se vojnicima pružili najbolji uslovi za usvajanje znanja o opsluživanju i osnovnom održavanju naoružanja i vojne opreme, te o poslovima opšte logistike, zdravstvenog zbrinjavanja i transporta.

obuka_vojnika_u_centru_za_obuku_logistike_6_1787232453.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Nakon završetka ove faze obuke, vojnike očekuje provera osposobljenosti i, potom, premeštaj u jedinice Vojske Srbije, u kojima će se do kraja vojnog roka obučavati za realizaciju kolektivnih zadataka.

U Centru za obuku logistike, koji je razmešten u garnizonima Kraljevo, Kruševac i Niš, vojnici se obučavaju za više od 20 dužnosti — za bolničare, vatrogasce, vozače, elektromehaničare za vozila točkaše i guseničare, mehaničare za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, kao i za dužnosti hidrotehničara, kuvara i pekara.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoIspod pakao, okolo dim, a u kabini preko 50 stepeni: Srpski piloti-heroji opisali kako izgleda borba sa vatrenom stihijom iznad Deliblatske peščare i Stolova
Deliblatska peščara požar.jpg
DruštvoVeličanstvena scena na Dunavu u Novom Sadu! Svečano obeležen Dan rečne flotile: Parada brodova oduševila prisutne, sećanje na slavni brod "Jadar"! (FOTO)
danrf_1787144928.jpg
DruštvoSrpski heroji u ljudskoj misiji u Somaliji! Medicinski tim Vojske Srbije uspešno završio zadatak u Mogadišu: Stigla nova smena naših lekara!
slika_2_1787060702.jpg
DruštvoVojska Srbije pokazala moć "pancira S-1": Spremne borbene posluge, uništiće sve što leti do 15 kilometara visine! (FOTO)
ana_2739_1786972658.jpg