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Novi toplotni talas dodatno otežava borbu sa požarima širom Srbije, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će zbog južnog i jugozapadnog vetra meteorološki uslovi za gašenje vatre biti sve nepovoljniji. Posebno teška situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je uvedena vanredna situacija na teritoriji opštine Bela Crkva, dok su u operacije gašenja uključeni dodatni resursi.

U borbu protiv vatrene stihije od danas se uključuje i ruski avion "Iljušin", koji će delovati u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Istovremeno, požari su aktivni i na dve lokacije u Ibarskoj klisuri - u selu Maglič i na planini Stolovi.

Jedna nepažnja može da izazove katastrofu

Darko Glavaš je istakao da su požari posebno opasni upravo zbog svoje nepredvidivosti, a da se Grad Beograd uključio u pomoć na terenu i stavio svoje kapacitete na raspolaganje Republičkom štabu.

- Požari su izuzetno opasni i nepredvidivi. Ministarstvo unutrašnjih poslova zaista radi odličan posao, a uključena su i republička preduzeća. Grad Beograd je već poslao nekoliko cisterni kako bi pomogao u dopremanju vode. Stojimo i dalje na raspolaganju Republičkom štabu sa svim resursima koje grad ima i pojačavaćemo pomoć u narednim danima, u zavisnosti od toga šta je u kom trenutku potrebno i na kom delu teritorije. Istovremeno, moramo da brinemo i o glavnom gradu, gde svakodnevno imamo veliki broj intervencija. Jedan deo naših patrola je neprekidno na ulicama kako bi pomogao sektoru za vanredne situacije, a preuzeli smo i određene pravce kojima patroliramo kako bismo požar uočili u što ranijoj fazi - rekao je Glavaš.

Posebno je upozorio na spaljivanje ostataka nakon žetve, koje u ovakvim vremenskim uslovima može vrlo brzo da izmakne kontroli.

- Uvek ponavljamo apel da se ne spaljuje strnjika, odnosno ostaci od žetve, jer je to izuzetno opasno. Kada imate tropske dane i vremenske uslove koji pogoduju nastanku i širenju požara, dovoljan je jedan trenutak nepažnje. Grad Beograd stalno komunicira sa građanima, upozoravamo ih, sarađujemo sa skupštinama stanara, savetima stanara i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ali, nažalost, jedna nepažnja ili jedan nameran potez dovoljni su da izazovu katastrofu ogromnih razmera. Pratimo sve preporuke Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičkog štaba i stojimo na raspolaganju tamo gde god je pomoć potrebna - naglasio je Glavaš.

Foto: Kurir Televizija

On je govorio i o problemu divljih deponija, koje predstavljaju dodatnu opasnost tokom vrelih i vetrovitih dana.

- Dovoljno je da pogledate obim divljih deponija koje se nalaze uz gotovo svako izletište. Nedavno smo imali slučaj na teritoriji Palilule, gde se zapalila jedna neformalna, divlja deponija. Sektor za vanredne situacije i komunalni sistem grada Beograda praktično su nedelju dana gasili taj požar. Dojava je stigla tek nakon što je požar već duže vreme tinjao i dovoljno ojačao da više nije mogla da se sprovede jednostavna intervencija. Morala je da izađe teška mehanizacija, da praktično prevrće celu deponiju, smeće je moralo da se razgrće kako bi se sve dobro ugasilo, a potom i odvezlo - objasnio je.

Požari mogu biti i hibridna pretnja

Darko Obradović ukazao je i na drugu dimenziju problema - mogućnost da pojedini požari budu namerno izazvani, kao deo šireg pritiska ili hibridnih pretnji.

- Treba razlikovati požare koji su slučajni od onih koji mogu biti deo neke sabotaže ili pritiska. Nije prvi put da evropske države optužuju određene aktere za namerno izazivanje požara i tvrde da je neko poslao ljude da izazovu požar. Zato postoji i taj element hibridne pretnje. Problem je što nije lako utvrditi ko je odgovoran - rekao je Obradović.

Kako je objasnio, za utvrđivanje da li je požar namerno izazvan, neophodni su ozbiljan rad nadležnih službi i istraga koja može da dovede do konkretnog počinioca.

- Bez obaveštajnog rada, bez utvrđivanja da je neko namerno organizovao podmetanje požara ili bez hapšenja ljudi koji su to uradili, ne možete ništa utvrditi. Problem je u atribuciji. Kada pogledate iskustva Španije iz prethodna dva meseca, vidite koliko jedna takva stihija može da bude nesaglediva. Klima se menja i moramo biti svesni da se uslovi menjaju pred našim očima - istakao je.

Obradović je podsetio i na velike požare u Evropi, navodeći da čak ni ogromna ulaganja u savremene sisteme zaštite ne mogu u potpunosti da spreče katastrofe ako se ne reaguje na vreme.

- Imate delove Katalonije koji su goreli i bili odsečeni, a to pokazuje da pripremljenost na prirodne izvore ugrožavanja nikada nije dovoljna. Evropska unija svake godine izdvaja milijarde, postavljaju se senzori duboko u šumama, koriste se dronovi za nadgledanje rizičnih područja, postoje elaborati i planovi, pa opet nije dovoljno. Ako se ne reaguje na vreme, govorimo o pojavi koja može potpuno da izmakne kontroli. Zato je važna i bezbednosna kultura građana. Ljudi često misle: "Ja to godinama radim i ništa se nije dogodilo". Ali svako upozorenje profesionalaca može da bude razlika između života i smrti - rekao je Obradović.

Foto: Kurir Televizija

Glavaš je na to dodao da se uz prirodne faktore mora ozbiljno posmatrati i ljudski faktor.

- Nekada je dovoljan samo opušak bačen iz automobila da padne na potpuno suvu travu. Ako imate visoku temperaturu i jak vetar, vatra može veoma brzo da se proširi. Problem je što se to najčešće dešava na udaljenim delovima teritorije, pa dok neko primeti požar i dojavi ga, situacija već može da eskalira. Na izletištima imate i slučajno ostavljen žar, prosut pepeo ili nešto slično, a onda postoji i namerno izazivanje požara. To više nije običaj, to je ugrožavanje životne sredine - upozorio je Glavaš.

Posebno je naglasio da se svako spaljivanje mora shvatiti ozbiljno, naročito u uslovima ekstremnih temperatura.

- Svako namerno spaljivanje, bilo kakvo, jeste protivzakonito i predstavlja namerno izazivanje požara. U određenim okolnostima to može da se posmatra i kao veoma ozbiljan bezbednosni problem. Dovoljan je trenutak da vatra izmakne kontroli i onda više ne možete da predvidite dokle će se proširiti. Zato ne možemo dovoljno da upozoravamo ljude koliko je važno da u ovakvim vremenskim uslovima ne pale vatru i ne spaljuju bilo šta na otvorenom - zaključio je Darko Glavaš.

02:22 POŽARI PRETE DA PROGUTAJU SRBIJU! Glavaš i Obradović upozorili: "Dovoljan je opušak da nastane katastrofa" Izvor: Kurir televizija

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