Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Sve više ljudi razmišlja o životu van grada, a na tržištu se još mogu pronaći kuće koje koštaju koliko i jedan polovan automobil.

Ipak, kuće koje se prodaju za ovako malo novca najčešće zahtevaju značajna dodatna ulaganja.

Život u gradu mnogima je postao sinonim za gužvu, buku, visoke troškove i borbu za svaki kvadrat. Zato ne čudi što se sve češće traži alternativa - kuća na selu, veće dvorište, priroda i mir.

Mladi sve češće kupuju kuće u ruralnim sredinama Foto: Shutterstock, Ilustracija

Iako su i cene kuća na selu u prethodnih pet godina značajno porasle i dalje se u manjim mestima mogu pronaći kuće za 20.000, 30.000 ili 40.000 evra. Problem je, međutim, što se iza takve cene često krije potreba za velikim ulaganjima.

Jedan zanimljiv primer pojavio se u oglasu za Malo Središte kod Vršca, u podnožju Vršačkog brega.

Prema oglasu koji je objavljen u Fejsbuk grupi "Kuće do najviše 20.000 evra", prodaje se tradicionalna banatska kuća od 127 kvadrata, na placu površine 720 kvadratnih metara.

Cena je 23.000 evra, uz mogućnost dogovora sa ozbiljnim kupcem.

Posebno je zanimljiva lokacija - kuća se nalazi u Malom Središtu, poznatom po vikendicama i blizini Vršačkih planina, a iz dvorišta se pruža pogled prema Guduričkom vrhu, najvišoj tački Vojvodine.

Kuća je, prema oglasu, uknjižena 1/1, a prodaje je vlasnik.

Ono što ovu nekretninu čini posebnom jeste njena autentična arhitektura. Reč je o tradicionalnoj banatskoj kući sa dva ajnfora, visokim plafonima, prostranim prostorijama i starim zidnim crtežima na ulazu.

Drugim rečima, ovo nije kuća koju biste kupili i sutra se uselili.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Kuće do najviše 20.000 eura

Vlasnik otvoreno navodi da je nekretnina dugo bila nenaseljena i da zahteva kompletnu adaptaciju.

Potrebno je renovirati unutrašnjost, podove, kupatilo i kuhinju, a dvorište je potrebno očistiti i urediti.

Poseban problem predstavlja podrum, u kojem se zbog položaja objekta sakuplja voda. Zato bi bili potrebni drenaža i hidroizolacija, što može predstavljati značajnu stavku u ukupnom budžetu.

Struja i voda postoje, a zidovi i konstrukcija su, prema opisu, od čvrste cigle.

I tu dolazimo do najvažnijeg pitanja - koliko bi zapravo koštalo da se ovakva kuća dovede u pristojno stanje?

Vrlo grubo, za ovakav objekat ne treba računati samo krečenje i zamenu nameštaja.

Ako su krov, temelji i noseći zidovi zaista u dobrom stanju, a renoviranje se radi racionalno, moglo bi se razmišljati o budžetu od 20.000 do 30.000 evra za osnovnu, ozbiljnu adaptaciju.

Foto: Youtube Printscreen

Ako se, međutim, ispostavi da su potrebni veći radovi na krovu, instalacijama, podovima, stolariji, kupatilu, kuhinji i rešavanju vlage, račun lako može da ode na 30.000-50.000 evra ili više.

To znači da bi kuća koja je plaćena 23.000 evra, zajedno sa radovima, potencijalno mogla da izađe 45.000, 50.000 ili čak 70.000 evra.

Naravno, konačna cifra može dramatično da varira - naročito ako vlasnik deo radova može da uradi sam, ako se koriste polovni ili povoljniji materijali i ako nema velikih konstruktivnih problema.

Zato je kod ovakvih nekretnina najvažnije pre kupovine dovesti majstora ili građevinskog stručnjaka da pregleda objekat.

Ali postoji nešto što se ne može izračunati.

Upravo ovakve kuće pokazuju zašto neki ljudi sve češće gledaju nekretnine van gradova.

Jer ako neko ne traži savršeno renoviran objekat, već komad zemlje, mir, zelenilo i mogućnost da napravi svoj prostor, računica izgleda drugačije.

Za 23.000 evra ne kupujete gotovu kuću.

Kupujete potencijal.

Foto: Shutterstock

A autentična banatska kuća sa velikim dvorištem, pogledom na Vršački breg i starim arhitektonskim detaljima teško se može porediti sa novogradnjom bez karaktera.

Od nje bi, uz dovoljno ulaganja, mogla da nastane porodična kuća, vikendica, etno-domaćinstvo ili objekat za turističko izdavanje.

I upravo je to možda najveća vrednost ovakvih nekretnina.