“Niko nije dao Islamskoj Republici Iran veću priliku da sklopi dogovor od mene”. Ovo je poručio predsednik Amerike Donald Tramp. Kaže da je žalosno po njih što to nisu uspeli da iskoriste, a zatim je u pretećem tonu nastavio:”Stoga, danas objavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju preduzetu protiv bilo koje zemlje! Ovo će biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmera. Njihove mornarice više nema, njihove vazduhoplovne snage su uništene, njihove vojne fabrike su sada ruševine, njihova valuta je bezvredna, a njihova zemlja visi o koncu. Objavljujem da će se svaka zemlja koja dozvoli svojim finansijskim institucijama, preduzećima, aerodromima ili vladinim entitetima da obezbede bilo kakvu vrstu spasa Iranu, sama suočiti s ogromnim ekonomskim posledicama. Ovo će biti ekonomski Dan D”, rekao je Tramp. Iz Irana poručuju „američki ekonomski terorizam ugrožava globalnu ekonomiju i suverenitet širom sveta“. Dobro veče, gledate Usijanje. Pitamo - Čemu ćemo svedočiti kada se titani sudare?