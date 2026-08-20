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Univerzitetski klinički centar Niš nastavlja da posebnu pažnju posvećuje studentima medicine i mladim lekarima, njihovom stručnom usavršavanju i što ranijem uključivanju u praktičan rad. Generalni direktor UKC Niš Milan Lazarević i pomoćnik generalnog direktora doc. dr Aleksandar Nikolić saglasni su da je ulaganje u mlade jedan od najvažnijih preduslova za dalji razvoj niškog zdravstva.

Milan Lazarević ističe da UKC Niš, kao najveća zdravstvena ustanova ovog dela Srbije, ima obavezu ne samo da pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, već i da dugoročno brine o kadrovima koji će biti nosioci zdravstvenog sistema u narednim decenijama.

- Na mladim lekarima je budućnost našeg Kliničkog centra. Naša obaveza je da prepoznamo najbolje, pružimo im mogućnost za usavršavanje i stvorimo uslove da svoju profesionalnu budućnost vide upravo u Nišu. Želimo da znaju da UKC Niš računa na njih, da imaju našu podršku i da će njihov rad, trud i znanje biti prepoznati - ističe Lazarević.

Uz podršku Grada Niša radi se i na uspostavljanju programa stipendiranja kojim bi najbolji studenti medicine bili dodatno podržani tokom školovanja. Cilj je da se mladim ljudima pruži jasna perspektiva i dodatni motiv da nakon završetka studija ostanu u Nišu i svoje znanje stave u službu pacijenata ovog dela Srbije.

Doc. dr Aleksandar Nikolić naglašava da je veliki odziv studenata tokom dosadašnjih akcija preventivnih pregleda pokazao da među mladima postoji velika želja za praktičnim znanjem, iskustvom i neposrednim radom sa pacijentima.

- Student ne postaje lekar samo učenjem iz knjiga. Potrebno je da bude uz pacijenta, da uči od svojih nastavnika i starijih kolega i da još tokom studija razvija osećaj profesionalne odgovornosti. Zato želimo da ih što više uključujemo u naše terenske akcije i omogućimo im da znanje stečeno na fakultetu primene u praksi - kaže Nikolić.

Prema njegovim rečima, preventivni pregledi imaju dvostruki značaj – zdravstvena zaštita približava se građanima, posebno u sredinama u kojima specijalistički pregledi nisu lako dostupni, dok studenti i mladi lekari istovremeno stiču dragoceno iskustvo.

- Prevencija je jedan od najvažnijih stubova savremene medicine. Sve bolesti se lakše leče kada se otkriju na vreme, a prevencija najmanje košta i pacijenta i zdravstveni sistem. Posebno sam ponosan što zajedno sa našim specijalistima na teren izlaze studenti i mladi lekari. Tako stvaramo generaciju koja će od prvog dana razumeti da biti lekar znači biti tamo gde ste pacijentu potrebni - poručuje Nikolić.

Lazarević i Nikolić poručuju da će UKC Niš nastaviti sa preventivnim akcijama, uz još intenzivnije uključivanje studenata i mladih lekara.

Zajednički cilj je da mladi dobiju znanje, iskustvo, kvalitetno mentorstvo i mogućnost profesionalnog napredovanja, ali i jasnu poruku da u Nišu imaju prostor da grade svoju budućnost.