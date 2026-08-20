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U Deliblatskoj peščari održan je sastanak Štaba za vanredne situacije, na kojem je razmatrana aktuelna situacija sa požarom i angažovanje svih raspoloživih snaga na njegovom gašenju. Sastanku je, između ostalog, prisustvovao i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, kao i nadležni predstavnici službi angažovanih na terenu.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice angažovani su na sprečavanju širenja požara u Deliblatskoj peščari, a u gašenju požara učestvuje i ruski avion velikog kapaciteta "Iljušin".

Premijer Macut istakao je da je ogromno angažovanje svih službi u gašenju požara, kao i da je pripadnicima Sektora za vanredne situacije, vatrogascima-spasiocima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Vojsci Srbije i civilnoj zaštiti došla pomoć u vidu velikog aviona koji će velikom količinom vode na Deliblatskoj peščari gasiti velike površine zahvaćene požarom.

„Ljudi su angažovani 24 sata, ogromni su napori koji se ovde ulažu i kompletan sastav koji je ovde na terenu se trudi da sačuva ljudske živote i imovinu ljudi, ali i prirodno stanište koje je jedno od najoriginalnijih mesta u Evropi, koje nažalost ima takvu strukturu biljnog sveta da je požar u uslovima velikog vetrovitog stanja, zatim širenja ispod peska, gotovo nemoguće kontrolisati“, poručio je Macut, izrazivši očekivanja da ćemo narednih dana imati bolje vesti sa ovog područja, pogotovo zbog upotrebe ruskog aviona.

Foto: MUP Srbije

Poručio je da postoji jedan veliki stepen prenapregnutosti u mehanizaciji koja se koristi.

„Imamo potrebu da zanavljamo mehanizaciju koja bi trebalo da bude ovde u jednom centru u blizini, da bismo pokušali da održimo kontinuitet u gašenju požara, da ne dobijemo vremenski diskontinuitet, jer je ovde svaki trenutak bitan“, rekao je premijer Macut.

Macut je izrazio veliku ličnu zahvalnost, kao i od strane Vlade Republike Srbije, na velikom angažovanju u gašenju požara.

„Nadam se da ćemo imati povoljnije vesti i ovo je zapravo pravi pokazatelj kako država može da reguliše velike elementarne nepogode, na koji način možemo zajedno da se borimo i na koji način možemo da spasemo sve ovo o čemu sam govorio“, kazao je Macut i ponovio da se u narednih nedelju do 10 dana očekuju bolje vesti i poboljšanje klimatskih uslova na ovom specifičnom mikro-regionu.

Ministar Dačić je još jednom istakao da situaciju sa požarom u Deliblatskoj peščari otežavaju gusta vegetacija, pesak i veoma jak vetar, čija je brzina u jednom trenutku dostizala 100 kilometara na čas.

„Situacija je i dalje teška. Na terenu je više od 435 ljudi, ima dovoljno i mehanizacije, ali je problem u nepristupačnom terenu i pesku zbog kojeg mehanizacija ne može da priđe požarima“, ukazao je ministar Dačić i dodao da je zbog takvih uslova i pored helikoptera kojima MUP raspolaže, angažovana dodatna pomoć u vidu ruskog aviona Iljušin velikog kapaciteta, kako bi se što pre zaustavio požar.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da su u Srbiji trenutno aktivna 20 požara koji se, kako je istakao, zahvaljujući izuzetno brzoj i organizovanoj akciji angažovanih snaga stavljaju pod kontrolu.

Foto: MUP Srbije

Načelnik Sektora za vanredne situacije je precizirao da u okviru Mehanizma civilne zaštite EU, sa kojim Sektor veoma blisko sarađuje, ne postoje protivpožarni avioni kapaciteta poput Iljušina koji, kako je rekao, može da izbaci 42 tone vode u jednom naletu.

Predsednik Vlade Macut je istakao i značaj podrške u vanrednim situacijama.

„Solidarnost mora da se ogleda na više načina. Ako mi dajemo naša sredstva i šaljemo po drugim zemljama, potpuno je logično da primamo sredstva. Ono što se dešava sa ovim avionom je drugačije. To je šest do osam puta veća količina vode koja je potrebna da se isporuči na nekom terenu da bi se pokušalo da se suzbije požar“, istakao je premijer.

On je naglasio da je potrebno kontinuirano apelovati na stanovništvo kada se govori o požarima.

„Možemo zaključiti da Sektor za vanredne situacije daje ovde nadljudske napore, s obzirom da rade u četiri smene, tako da kažem, s obzirom da su ljudi podeljeni. Treba apelovati na stanovništvo da je dovoljna jedna nepažnja, najmanja moguća da izazove prirodnu katastrofu i to je ova situacija gde u pustinjskom predelu gubimo jednu površinu, pošto je ovo peščara. Apel mora da ide prema stanovništvu da stvarno vode računa, jer i najmanja nepažnja da li je to slučajna, ali namerna tek je apsolutno neprihvatljiva i kažnjiva i ne bi smelo da se desi. Treba kontinuirano apelovati. Ovo je nešto izazvalo, šta je izazvalo ne znamo još uvek. Zahvaljujem se svima i pratićemo aktivno situaciju“, poručio je predsednik Vlade Macut.