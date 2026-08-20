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Na graničnom prelazu Tabanovce između Severne Makedonije i Srbije zabeleženi su neverovatno dugački redovi i kilometarske kolone, u kojima su se našli i mnogobrojni turisti iz Srbije koji se vraćaju sa letovanja. Redovi su se formirali zbog novog sistema u Severnoj Makedoniji koji je stupio na snagu pod nazivom "Siguran grad" (Safe City), a koji podrazumeva da se kazna za počinjene saobraćajne prekršaje plati na graničnom punktu Tabanovce.

Radi se o vozilima stranih tablica, čiji vozači su, po sistemu, uhvaćeni kako prolaze na crveno svetlo ili voze brzinom iznad dozvoljene.

Svi oni koji ne izmire kazne ne mogu da napuste teritoriju Severne Makedonije, jer strani državljani zakonski ne mogu preći granicu dok ne izmire sva dugovanja prema državi. Zbog toga su se na samom prelazu formirali ogromni redovi ljudi koji pešice čekaju ispred šaltera banaka i pošta kako bi uplatili kazne, što je lančano usporilo rad kompletne granične policije i stvorilo dodatna višečasovna zadržavanja za sve ostale savesne vozače.

Pojedini putnici navode da su u koloni pre same granice čekali i po pet sati, a onda još dodatna dva sata samo da bi platili kaznu na šalteru.

Višečasovna čekanja na granicama

Prema svedočenjima vozača koji su se našli u ovoj dugačkoj koloni, granična policija odvaja automobile bez ikakvog prethodnog objašnjenja, osim kratkog pitanja: "Imate li kaznu?". Nakon toga im uzimaju pasoše i upućuju ih da se parkiraju niže sa strane.

- U redu se u proseku čeka između sat i dva, a na šalteru vam samo saopšte koji iznos treba da platite, dok na pitanja da obrazlože prekršaj ili pokažu snimak samo odgovaraju da je prekršaj u sistemu - objašnjavaju ogorčeni vozači.

Plaćanje se može izvršiti isključivo elektronski, pa su putnici prinuđeni da uplaćuju novac bez ikakvog pruženog dokaza o prekršaju koji su navodno počinili.

- Dva sata čekanja na granici, ovde izgleda neće skoro, još jedno dva-tri sata. Plus još jedna granica 2-3 sata, biće 12 sati čekanja u cugu, ovo nema smisla. Rekli su mi samo da sam ušao u radar i prekoračio brzinu. Želim da vidim snimak, nadam se da će mi ga pokazati - kaže jedan državljanin Srbije.

- Čekamo već 45 minuta. Napravili smo verovatno prekršaj, ali ne znamo o čemu se radi. Zaustavili su nas samo, uzeli saobraćajnu i pasoš i muž je otišao da plati - rekla je jedna državljanka Srbije koja je zaglavila na granici Severne Makedonije.

Za vozače koji prekorače brzinu na auto-putu kroz Severnu Makedoniju propisane su sledeće novčane kazne:

Prekoračenje do 30 km/h preko ograničenja: 20 evra.

Prekoračenje od 30 do 50 km/h preko ograničenja: 50 evra.

Prekoračenje od 50 do 70 km/h preko ograničenja: 300 evra, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 3 do 12 meseci.