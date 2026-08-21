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Zemljotres magnitude 3,0 registrovan je noćas u 1.19 časova na području Novog Pazara, a podrhtavanje tla osetili su građani u više delova grada.

Prema preliminarnim podacima Republičkog seizmološkog zavoda, epicentar potresa bio je u blizini manastira Đurđevi stupovi, oko kilometar severozapadno od Novog Pazara. Zemljotres je registrovan na koordinatama 43,15 stepeni severne geografske širine i 20,51 stepen istočne geografske dužine, na dubini od svega dva kilometra.

Iako nije bio velike magnitude, potres je zbog male dubine bio jasno osetan u neposrednoj blizini epicentra, ali i u širem gradskom području. Posebno su ga osetili stanovnici naselja Lug, gde su pojedini građani nakon podrhtavanja izašli na terase i ispred svojih kuća.

– Sve je trajalo kratko, ali je udar bio dovoljno jak da nas probudi. Osetili smo kako se zatresao krevet, a potom i prozori. Izašli smo na terasu da vidimo šta se dešava. Nije bilo panike, ali nije prijatno kada vas zemljotres probudi usred noći – rekao je za RINU jedan Pazarac.

Za sada nema informacija o povređenim osobama niti o materijalnoj šteti. Podaci o magnitudi, dubini i mestu epicentra su preliminarni i mogu biti naknadno korigovani nakon detaljne seizmološke obrade.