Putnička vozila na izlazu iz Srbije na Horgošu 2 čekaju oko sat vremena, dok se na Horgošu čeka 50 minuta.
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Na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš 2 putnička vozila ovog jutra čekaju oko sat vremena, prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje za putnička vozila na izlazu traje oko 50 minuta.
Na Gradini se i na ulazu i na izlazu iz zemlje čeka oko 20 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima prema informacijama AMSS-a nema dužih zadržavanja.
Bez zadržavanja je trenutno i saobraćaj na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.
Kurir.rs
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