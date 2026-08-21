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Na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš 2 putnička vozila ovog jutra čekaju oko sat vremena, prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje za putnička vozila na izlazu traje oko 50 minuta.

Na Gradini se i na ulazu i na izlazu iz zemlje čeka oko 20 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima prema informacijama AMSS-a nema dužih zadržavanja.

Bez zadržavanja je trenutno i saobraćaj na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Kurir.rs

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