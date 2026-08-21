Vatrogasci po povratku iz Deliblatske peščare zatekli zastrašujuć prizor: Iscrpljeni posle borbe sa vatrenom stihijom, odmah krenuli u akciju spasavanja (FOTO)
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad, koji su se nakon smene ljudstva na Deliblatskoj peščari vraćali kući, sinoć su naišli na tešku saobraćajnu nezgodu na izlazu iz Pančeva.
Jedan automobil, u kom se nalazilo nekoliko osoba, iz zasad neutvrđenih razloga završio je prevrnut na krovu.
- Iako iscrpljeni nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom koja je zahvatila Deliblatsku peščaru, novosadski vatrogasci nisu oklevali. Zaustavili su se i odmah pritekli u pomoć ljudima koji su se nalazili u prevrnutom vozilu - kazali su očevici za agenciju RINA.
Ubrzo su na mesto nezgode stigli i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Pančevo, ekipe Hitne pomoći i policija.
Informacije o stanju učesnika, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja automobila, za sada nisu saopštene.
Kurir.rs/RINA