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Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad, koji su se nakon smene ljudstva na Deliblatskoj peščari vraćali kući, sinoć su naišli na tešku saobraćajnu nezgodu na izlazu iz Pančeva.

Jedan automobil, u kom se nalazilo nekoliko osoba, iz zasad neutvrđenih razloga završio je prevrnut na krovu.

- Iako iscrpljeni nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom koja je zahvatila Deliblatsku peščaru, novosadski vatrogasci nisu oklevali. Zaustavili su se i odmah pritekli u pomoć ljudima koji su se nalazili u prevrnutom vozilu - kazali su očevici za agenciju RINA.

1/4 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća kod Pančeva Foto: RINA/Ustupljena fotografija

Ubrzo su na mesto nezgode stigli i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Pančevo, ekipe Hitne pomoći i policija.

Informacije o stanju učesnika, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja automobila, za sada nisu saopštene.