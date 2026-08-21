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Stravična eksplozija koja je razorila porodičnu kuću u Velikoj Moštanici i odnela jedan život dobila je veleobrt u istrazi! U prvi mah sumnjalo se da je eksplodirao bojler, međutim, prema najnovijim informacijama, uzrok tragedije je potpuno drugačiji. Kako se sumnja, poginuli Nebojša K. rukujući bombom ili sličnom eksplozivnom napravom, slučajno je i aktivirao što je dovelo do stravične eksplozije koja je sravnila kuću sa zemljom.

On je poginuo, dok je njegova partnerka Dragana F. teško povređena i nalazi se na bolničkom lečenju. Posebno intrigira podatak da je Nebojša i ranije bio poznat policiji zbog krivičnih dela povezanih sa eksplozivnim napravama. Ispostavilo se da uzrok ove eksplozije u Velikoj Moštanici nije bila bomba, ali podsećamo na slučaj od pre nekoliko godina kada je upravo u eksploziji bojlera u jednom stanu na Čukarici povređeno čak 11 osoba, među kojima i dvoje dece.

Zašto se za bojler kaže da je bomba koja uvek može da ekplodira, za emisiju "Redakcija", govorio je Branko Zrnić - elektromehaničar.

- Svi ti uređaji koji se prave, prave se tako da mogu bezbedno da se koriste. Ali da bi bezbednost trajala, svaki uređaj mora redovno da se održava. Za održavanje svih tih uređaja potrebni su adekvatni majstori, odnosno elektromehaničari. Ljudi najčešće prave kobne greške zato što pozovu rođake ili, recimo, vodoinstalatere koji nemaju nikakve dodirne tačke sa bojlerom. Elektromehaničari su pravi majstori za održavanje kućnih aparata. Kada je reč o bojleru, on je napravljen tako da bude bezbedan za korišćenje. U sebi ima regulacioni termostat, kojim birate temperaturu, ali i sigurnosni termostat - počeo je Zrnić.

Branko Zrnić, elektromehaničar Foto: Kurir Televizija

Višestruka zaštita bojlera

Elektromehaničar je objasnio kako je bojler zaštićen od mogućih kvarova i prevelikog pritiska.

- Ovaj koji podešavate može biti, recimo, na 82 stepena. Ako iz nekog razloga ne obavlja svoju funkciju kako treba, tu je sigurnosni termostat, koji je podešen na 88 stepeni. Kada temperatura dostigne 88 stepeni, on isključuje i nulu i fazu, tako da napon više ne dolazi do grejača. I onda je bojler zaštićen. Tu je i sigurnosni ventil, koji se nalazi na desnoj cevi, na donjoj strani bojlera. Taj ventil je mehanički i služi kao dodatna zaštita. Ako oba termostata zakažu, usled velikog pritiska ventil se otvara i omogućava da pritisak izađe kroz mali otvor na njemu - nastavio je.

Upozorava da samostalne intervencije na bojleru mogu ugroziti njegovu bezbednost i savetuje korisnicima da obrate pažnju na nekoliko važnih stvari.

- Na taj način sprečava se da bojler eksplodira. Međutim, problem nastaje kada ljudi sami čačkaju oko bojlera i izbace sigurnosni termostat, uz obrazloženje: "Bez ovoga može", jer ne znaju čemu on služi. Čoveku je važno da sijalica svetli, da grejač zagreva vodu i da bojler radi, ali ne razmišlja o tome da li je sve bezbedno. Zato sve mora redovno da se održava kako bismo bili bezbedni. Ali ono što je važno jeste da postoje stvari koje čovek može i sam da proveri - istakao je elektromehaničar.

Foto: Skylines/Shutterstock

- Kao prvo, treba imati proverenog majstora. Kao drugo, postoje stvari koje možete sami da proverite. Recimo, jednom mesečno, ujutru kada ustanete, uđete u kupatilo i, ako je bojler preko noći zagrejao vodu, pipnete desnu cev.Ona ne sme da bude topla. Zato što, ako vodu u bojleru zagrevate do maksimuma, recimo na trojku, što je oko 82 stepena, može da popusti gumica koja drži vodu u ventilu. Tada ventil više ne dihtuje kako treba. Kada ventil ne dihtuje, topla voda iz vašeg bojlera može da izlazi kroz instalacije. Dok neko ispod vas pusti vodu ili ispira WC šolju, ta topla voda odlazi dalje, pa vi zapravo nemate dovoljnu količinu tople vode u bojleru, iako ste je zagrejali na 80 i više stepeni - naveo je.

Elektromehaničar Zrnić je za kraj otkrio jednostavan način da sami proverite da li sigurnosni ventil na bojleru pravilno funkcioniše.

- Ako je cev topla, a ne bi smela da bude, to znači da ventil nije ispravan. Tada treba pozvati majstora da ga zameni. Tako ćete manje trošiti struju, a ventil će ponovo pravilno obavljati svoju funkciju. Ako je voda u bojleru zagrejana, ona treba da ostane u njemu ako je ventil ispravan. Na ventilu postoji strelica koja pokazuje smer protoka. Ako voda ostaje u bojleru, ventil je ispravan. Ako izlazi kroz instalaciju i cev postaje topla, znači da ventil ne dihtuje kako treba i treba ga zameniti. Tako ćete trošiti manje struje i obezbediti da ventil pravilno funkcioniše - za Kurir televiziju, objasnio je Zrnić.

02:46 AKO JE OVA CEV NA BOJLERU TOPLA, ZOVITE MAJSTORA! Elektromehaničar za Kurir TV otkrio šta čuva uređaj od NAJGOREG - Ova greška ga čini opasnim Izvor: Kurir televizija

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