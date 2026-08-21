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Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion "iljušin".

Borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari trajala je tokom čitave noći.

Najteže je bilo u Opštini Bela Crkva, u okolini sela Grebenac, Šušara i Kajtasovo.

Prema poslednjim informacijama, vatrogasci su uspeli da sačuvaju ta sela, a veliku pomoć u gašenju pruža im i ruski avion "iljušin".

Foto: MUP RS

Veliku pomoć pružaju i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su u Deliblatsku peščaru stigli iz čitave Srbije.

Lućijan Avgustin iz "Vojvodinašuma" rekao je da zbog visokih temperatura, i dalje postoji rizik od širenja vatre.

Avgustin je naveo da je zbog visine požara jedini način da se požar ugasi iz vazduha i da su jučerašnji naleti "iljušina" u tome pomogli.

Iljušin Foto: Printscreen/Instagram/mupsrbije

Dodao je da je požar u Deliblatskoj peščari počeo pre mesec dana, da je za to vreme kiša pala samo dva puta u trajanju od po pola sata i da je neophodna jedna jaka kiša koja bi pomogla u gašenju vatre.

Požar na Magliču, koji je lokalizovan, bio je prizemnog karaktera i goreli su suva trava i nisko rastinje.

Vatra nije zahvatila krošnje listopadnih i borovih šuma. Požar je lokalizovan za manje od 24 časa zahvaljujući efikasnoj intervenciji vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kraljeva koje su i preusmerene sa Stolova, ali i pomoći vatrogasaca dobrovoljaca i radnika "Srbijašuma".

Foto: RTS Printscreen

Što se tiče Stolova, tamo je situacija teža. Na tri celine je požar potpuno lokalizovan, dok na četvrtoj celini na južnoj padini Stolova vatrogasno-spasilačke jedinice kontrolišu požar duž puta koji se tu pruža.

Posao im otežava gusta koncentracija dima, jak vetar koji rasplamsava požar i veoma nepristupačan teren.

Na Stolove je izvedena teška mehanizacija kako bi se probili protivpožarni putevi i da bi, u slučaju širenja požara, vatrogasna vozila lakše pristupila.

Nema neposredne opasnosti da se požar približi stambenim objektima i seoskim domaćinstvima, kao ni gustim borovim šumama.

Požar koji je zahvatio područje sela Velesnica, Podvraška i Velika Kamenica u okolini Kladova je ugašen.

Gorelo je više od hiljadu hektara šume i niskog rastinja.