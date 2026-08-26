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Ovo se dešava u tehnološki najrazvijenim državama. Među njima je i Švedska gde se grupa entuzijasta odlučuje da mikročip veličine zrna pirinča ugradi pod kožu šake i na taj način pokretom ruke mogu da otvore vrata svoje kuće, potvrde identitet, pa čak i obave plaćanje.

Gost "Pulsa Srbije" koji je izneo analizu tehnološkog poretka bio je prof. dr Đuro Koruga,stručnjak u oblasti nanotehnologije i biomedicine.

Švedska predvodnik i primer tehnologije koja se ugrađuje u ljudsko telo

Koruga govori da su to trendovi života i odgovarajućim potrebama za efikasniju i lagodniju komunikaciju, pa je objasnio zbog čega je Švedska među prvim zemljama koja bi to primenila:

- Oni imaju poverenje u sistem. Ukoliko se tako nešto radi, znaju da će to biti dobrotvorno za ljude, a ne za prevare, manipulacije i zloupotrebe. Čitavo društvo bi trebalo da ide tome. Možemo se mi opirati kao neverne tome, ali to su trendovi koji sigurno dolaze.

Brzina razvoja tehnologije

03:24 Tehnologija koja staje pod kožu: Ljudi sa čipom veličine zrna otključavaju kuću i vrše plaćanja! Izvor: Kurir televizija

Koruga je izneo svoju teoriju oko rapidnog razvitka tehnologije rekavši da ljudi postaju dinosaorusi.

- Naše obrazovanje i vaspitanje ne idu u skladu i trendu sa tehnologijom. Tehnika i tehnologija veoma brzo napreduju pa mi postajemo dinosaorusi. Mi moramo da u vaspitnom i obrazovnom delu promenimo neke stvari. Sve što se radilo do sada je služilo da oslobodi čoveka i da ima što više slobodnog vremena jer se smatra da je tada najkreativniji.

Zloupotreba i hakovanje čipa koji ide pod kožu

Iz američkog Univerziteta Kolorado upozoravaju korisnike da budu svesni skrivenih mana, kao što je gubitak privatnosti, a Koruga je rekao da to ima veze isključivo sa nama kao takvima.

- To nije pitanje tehnike, već čoveka, ali tehnika najozbiljnije postavlja pitanje šta je čovek. Mi smo ključni za ovo pitanje, ali moramo biti svesni da moramo da budemo transformisani i da ne možemo večno da budemo ovakvi kakvi jesmo.

Mi uživamo u ovoj prirodi, ovo je svojevrsni raj, ali kada dođe kosmički porođaj proširenjem Sunca, a ako hoćete da spasite civilizaciju, onda mora čovek da postane kosmičko biće. To ne može bez tehnologije.

Ilon Mask i tehnologija koja manipuliše mozgom

1/8 Vidi galeriju "Neuralink", kompanija Ilona Maska Foto: Shutterstock

Koruga se u razgovoru o čipovima koji se trenutno razvijaju u Švedskoj dotakao i Neuralink kompanije koja se bavi razvojem moždanih čipova koji omogućavaju da se moždani signali direktno povežu sa računarom.

- To su dve različite stvari. Deo koji se bavi ugradnjom čipova u mozak je mogućnost direktne manipulacije sa umom, a to je drugi nivo. Ovo su informacije koje svakako imate u dokumentima. Taj pristup Ilona Maska je revolucionarniji u interfejsu čoveka i mašine, nego ovo što se radi sa zrnom graška ispod kože - ističe Koruga.

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Kurir.rs

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