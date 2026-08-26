Mikročip veličine zrna pirinča žele da ugrade pod kožu šake? Na taj način pokretom ruke mogu da otvore vrata kuće, potvrde identitet i obave plaćanje
Ovo se dešava u tehnološki najrazvijenim državama. Među njima je i Švedska gde se grupa entuzijasta odlučuje da mikročip veličine zrna pirinča ugradi pod kožu šake i na taj način pokretom ruke mogu da otvore vrata svoje kuće, potvrde identitet, pa čak i obave plaćanje.
Gost "Pulsa Srbije" koji je izneo analizu tehnološkog poretka bio je prof. dr Đuro Koruga,stručnjak u oblasti nanotehnologije i biomedicine.
Švedska predvodnik i primer tehnologije koja se ugrađuje u ljudsko telo
Koruga govori da su to trendovi života i odgovarajućim potrebama za efikasniju i lagodniju komunikaciju, pa je objasnio zbog čega je Švedska među prvim zemljama koja bi to primenila:
- Oni imaju poverenje u sistem. Ukoliko se tako nešto radi, znaju da će to biti dobrotvorno za ljude, a ne za prevare, manipulacije i zloupotrebe. Čitavo društvo bi trebalo da ide tome. Možemo se mi opirati kao neverne tome, ali to su trendovi koji sigurno dolaze.
Brzina razvoja tehnologije
Koruga je izneo svoju teoriju oko rapidnog razvitka tehnologije rekavši da ljudi postaju dinosaorusi.
- Naše obrazovanje i vaspitanje ne idu u skladu i trendu sa tehnologijom. Tehnika i tehnologija veoma brzo napreduju pa mi postajemo dinosaorusi. Mi moramo da u vaspitnom i obrazovnom delu promenimo neke stvari. Sve što se radilo do sada je služilo da oslobodi čoveka i da ima što više slobodnog vremena jer se smatra da je tada najkreativniji.
Zloupotreba i hakovanje čipa koji ide pod kožu
Iz američkog Univerziteta Kolorado upozoravaju korisnike da budu svesni skrivenih mana, kao što je gubitak privatnosti, a Koruga je rekao da to ima veze isključivo sa nama kao takvima.
- To nije pitanje tehnike, već čoveka, ali tehnika najozbiljnije postavlja pitanje šta je čovek. Mi smo ključni za ovo pitanje, ali moramo biti svesni da moramo da budemo transformisani i da ne možemo večno da budemo ovakvi kakvi jesmo.
Mi uživamo u ovoj prirodi, ovo je svojevrsni raj, ali kada dođe kosmički porođaj proširenjem Sunca, a ako hoćete da spasite civilizaciju, onda mora čovek da postane kosmičko biće. To ne može bez tehnologije.
Ilon Mask i tehnologija koja manipuliše mozgom
Koruga se u razgovoru o čipovima koji se trenutno razvijaju u Švedskoj dotakao i Neuralink kompanije koja se bavi razvojem moždanih čipova koji omogućavaju da se moždani signali direktno povežu sa računarom.
- To su dve različite stvari. Deo koji se bavi ugradnjom čipova u mozak je mogućnost direktne manipulacije sa umom, a to je drugi nivo. Ovo su informacije koje svakako imate u dokumentima. Taj pristup Ilona Maska je revolucionarniji u interfejsu čoveka i mašine, nego ovo što se radi sa zrnom graška ispod kože - ističe Koruga.
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