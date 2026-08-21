Slušaj vest

Na graničnom prelazu Tabanovce, na izlazu iz Severne Makedonije ka Srbiji, zabeležene su nesvakidašnje i dramatične scene!

Na granici su se stvorili dugi redovi nestrpljivih vozača koji su morali da napuste svoja vozila i peške čekaju ispred šaltera. Razlog za opšti haos koji je nastao jeste početak primene rigoroznog sistema pametnih kamera "Safe City", koji je počeo bez milosti da beleži i kažnjava vozače sa stranim tablicama, uključujući i mnogobrojne srpske turiste!

Naime, vozači sa stranim registarskim tablicama sada mogu biti zaustavljeni na graničnom prelazu Tabanovce pri izlasku iz Severne Makedonije ukoliko je njihovo vozilo ranije evidentirano kamerama sistema "Safe City".

MUP Severne Makedonije zvanično je saopštio da je počela primena ovog mehanizma za strana vozila, navodi se na sajtu Grčka info.

Posebno je važno da se kontrola ne odnosi samo na prekršaje napravljene od danas, već mogu biti obrađeni i ranije evidentirani prekršaji, od 1. februara 2026.

Kako trenutno izgleda procedura na Tabanovcima?

Kada sistem na prelazu pokaže da vozilo ima evidentiran saobraćajni prekršaj, vozaču se izdaju zapisnik i prekršajni platni nalog, nakon čega kaznu može da izmiri prema propisanoj proceduri. Ukoliko kazna ne bude izmirena u skladu sa propisanom procedurom, slučaj može biti upućen nadležnom sudu.

Trenutno je na Tabanovcima u funkciji osam punktova za naplatu kazni stranim vozačima, a provera i naplata kazne traju do 15 minuta po vozaču.

Procedura je sada organizovana tako da se izdvajaju samo vozila kod kojih postoji evidentiran prekršaj, dok ostali vozači nastavljaju prema izlazu iz Severne Makedonije.

Policija iz kolone izdvaja vozila koja se nalaze u sistemu, uzima dokumenta i upućuje vozače da se parkiraju i nastave postupak na posebnom šalteru.

Putnici navode da se dokumenta skeniraju, unose podaci i broj telefona, a zatim se traži i e-mail adresa na koju stiže link sa instrukcijama za plaćanje.

Plaćanje se obavlja isključivo online platnom karticom preko interneta, a na prelazu je dostupna Wi-Fi mreža na koju se možete povezati. Ne može se platiti gotovinom ni fizičkom platnom karticom.

Nakon izvršenog plaćanja potvrda se pokazuje policijskim službenicima, koji potom vraćaju dokumenta i vozač može da nastavi put.

Važno: Ako nemate karticu ili njome ne možete da izvršite plaćanje, prema iskustvu jednog od putnika, kaznu može platiti i druga osoba svojom karticom, a vi joj potom možete dati odgovarajući iznos u gotovini.

Kako da proverim da li imam kaznu pre nego što stignem na granicu?

Foto: Carina Srbije

Vozači mogu i onlajn da provere i plate kazne iz sistema "Safe City".

Preko aplikacije strani vozači mogu da:

provere da li je sistem "Safe City" evidentirao njihov saobraćajni prekršaj,

vide izdate prekršajne platne naloge,

vide izdate prekršajne platne naloge, kaznu plate elektronskim putem.

Za prijavu je potrebno da vozač fotografiše ili skenira svoju putnu ispravu i unese registarsku oznaku vozila ili više vozila koja koristi u Severnoj Makedoniji.

Na taj način vozači čiji je prekršaj evidentiran bilo gde na teritoriji Severne Makedonije mogu unapred da provere da li imaju kaznu i da je plate onlajn, bez dodatnog zadržavanja na graničnim prelazima.

Link do aplikacije:https://safecountry.mvr.gov.mk/

Šta kamere detektuju

Foto: Shutterstock

Ove kamere ne prave pauzu i ne zavise od ljudskog faktora. MUP Severne Makedonije je prilikom početka primene naveo četiri osnovne kategorije prekršaja koje sistem detektuje:

prekoračenje dozvoljene brzine

prolazak kroz crveno svetlo

nepropisno zaustavljanje i parkiranje

upravljanje vozilom sa isteklom važnošću saobraćajne dozvole, odnosno registracije

Uz ove prekršaje, kako prenosi Nikana.gr, na spisku prekršaja koji se automatski identifikuju i za koje se takođe izriče kazna prilikom ulaska ili izlaska na teritoriju Severne Makedonije su i:

nekorišćenje sigurnosnog pojasa u automobilu

upotreba mobilnog telefona u vožnji Prekoračenje brzine - iznos kazni i tolerancija pri merenju

Za prekoračenje brzine van naseljenog mesta, uključujući auto-put, propisane su sledeće kazne:

do 30 km/h preko ograničenja - 20 evra

više od 30 do 50 km/h preko ograničenja - 50 evra

više od 50 do 70 km/h preko ograničenja - 300 evra

Važno je znati da kamera može zabeležiti prekoračenje brzine, a da vozač ipak ne dobije novčanu kaznu.

"Safe City" primenjuje određenu toleranciju pri merenju. Na primer, ako je ograničenje 50 km/h, vožnja brzinom od 55 km/h može biti evidentirana, ali se novčana kazna ne izriče. Kod ograničenja od 50 km/h kažnjavanje počinje od 60 km/h.

Kod ograničenja od 100 km/h, novčana kazna počinje od 113 km/h.

Gde su kamare, tačne lokacije

Kako prenosi platforma Nikana.gr, tranzitna ruta ka Grčkoj, koju koristi najveći broj vozača iz Srbije, obuhvaćena je do najsitnijih detalja. Kamere su pozicionirane:

Foto: Facebook/ Grčka info

pred isključenje za Skoplje

kod poznatog odmorišta "Bastion Plaza"

pet kilometara nakon njega

odmah posle isključenja za Veles

neposredno nakon četvrte naplatne stanice i izlaska iz tunela

nadvožnjaci i mostovi pred sam granični prelaz sa Grčkom - Bogorodica

Pored autoputa, kako navodi Nikana, "Safe City" u potpunosti pokriva gradske zone Skoplja i to gotovo svaku veću raskrsnicu u glavnom gradu Severne Makedonije, te Kumanova i Tetova, a odnedavno se testira i na području Ohrida.

Šta ovo znači za turiste iz Srbije?

Dok se nova procedura ne ustali, moguće je duže čekanje, ali samo za one koji treba da plate kaznu.

Za sada je zvanično potvrđeno da se sistem na ovaj način primenjuje na graničnom prelazu Tabanovce, dok je MUP najavio da će mehanizam postepeno biti proširen i na druge granične prelaze u Severnoj Makedoniji.