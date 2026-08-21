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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, stigla je rano jutros u manastir Tumane.

- Rano jutros stigli smo u manastir Tumane, da se pomolimo u svetinji za sve ono što predstoji i zahvalimo na svemu što je iza nas. Obradovala sam se kada sam čula da su tu i naši korisnici iz ustanove Male Pčelice. Mnogi od njih izgubili su svoje porodice, prijatelje, roditelje, ali veru nikada - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski, i dodaje se:

- Pozdravili smo ih, pa smo nastavili dalje kroz prelepo Braničevo.

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