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Ponekad su za veliki korak napred potrebni samo drugačiji dodir, svetlost koja privuče pogled, zvuk koji probudi radoznalost ili igra koja dete pozove da napravi prvi korak. Za decu kojoj je svakodnevna komunikacija često veliki izazov, svet koji govori kroz sliku, pokret i zvuk može postati prostor novih mogućnosti. Upravo zato savremena tehnologija, kada pronađe pravi put do najmlađih, nije samo alat za učenje – ona može postati most ka svetu, drugima i sopstvenim mogućnostima.

Sa željom da taj most učini dostupnijim što većem broju dece, Fondacija Mozzart nastavila je akciju opremanja obrazovnih ustanova savremenom informatičkom opremom, a podrška je ovog puta stigla u Osnovnu školu „Sava Jovanović Sirogojno“ iz Zemuna, koja sa posebnom pažnjom, stručnošću i posvećenošću obrazuje decu sa smetnjama u razvoju.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Fondacija Mozzart donirala je tri digitalna interaktivna stola, mobilnu interaktivnu podnu projekciju i brojnu opremu koja će značajno unaprediti svakodnevni rad sa decom i omogućiti im da kroz njima bliske i zanimljive sadržaje lakše usvajaju nova znanja i razvijaju važne veštine. Osim učenika osnovnoškolskog uzrasta, u ovoj školi rade i sa tri predškolske grupe dece uzrasta od tri do šest godina, zbog čega je značaj ove donacije još veći. „Želim da se zahvalim Fondaciji Mozzart što je prepoznala našu školu i omogućila da novu školsku godinu počnemo sa bogatijim i interaktivnijim sadržajima koji će našoj deci sa smetnjama u razvoju olakšati rad i učenje. Ovo je zaista veoma vredna donacija koja će im omogućiti da se lakše razvijaju, kvalitetnije provode vreme u školi i uz više motivacije učestvuju u svakodnevnim aktivnostima“, istakla je Snežana Kostić, direktorka OŠ „Sava Jovanović Sirogojno“.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Interaktivne površine otvaraju potpuno drugačiji prostor za učenje u kojem se znanje ne nalazi samo na stranici ili ekranu računara, već se dodiruje, pokreće i istražuje. Kroz igru, pokret, boje, oblike i zvukove, deca mogu aktivnije da učestvuju u procesu učenja, dok im sadržaji prilagođeni njihovim potrebama pružaju dodatnu motivaciju i podstiču pažnju. Mobilna interaktivna podna projekcija ima posebnu vrednost jer se može prilagođavati potrebama i navikama svakog učenika i koristiti u različitim prostorima škole. „Pred početak nove školske godine nastavljamo akciju obnove kabineta, sa željom da mališane u školama dočekaju bolji uslovi za učenje i nova, savremena oprema. Nakon srednje škole u Temerinu i Sedme beogradske gimnazije, ovog puta podršku smo pružili i Specijalnoj školi ‘Sava Jovanović Sirogojno’ iz Zemuna. Posebno nam je drago što smo imali priliku da ih posetimo i upoznamo ljude koji svakodnevno rade sa decom. Njihova posvećenost i strpljenje pokazuju koliko truda neprestano ulažu u rad sa decom, pa nam je bilo važno da im kroz ovu donaciju pružimo dodatnu podršku i olakšamo svakodnevni rad”, istakla je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart dodavši:

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

„Drago nam je što kroz našu veliku akciju obnove kabineta možemo da spojimo obrazovanje i inkluziju i da podršku usmerimo tamo gde je ona potrebna. Želimo da ovom akcijom pošaljemo važnu poruku, da je svako dete podjednako važno i zaslužuje dobre uslove i priliku da uči, razvija se i napreduje.” ULAGANJE U OBRAZOVANJE Od početka godine Fondacija Mozzart donirala je informatičku opremu Sedmoj beogradskoj gimnaziji, podrška je stigla i do Srednje škole „Lukijan Mušicki“ u Temerinu, smeštene u dvorcu iz 18. veka. Savremena kompjuterska oprema obogatila je školu, a osim računara, štampača, projektora i laptopova, donirani su i novi stolovi i stolice. Tako je informatički kabinet dobio potpuno novi izgled i funkcionalnost, baš u trenutku kada je učenicima bila najpotrebnija – pred polaganje maturskih ispita. Fondacija Mozzart je i prethodnih godina ostajala uz škole i mlade talente. U Osnovnoj školi „Vladislav Petković Dis“ u potpunosti je obnovljen kabinet za informatiku, dok je Regionalni centar za talente u Zemunu dobio podršku za unapređenje uslova za rad nadarenih učenika i njihov razvoj u različitim oblastima.