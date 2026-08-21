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U selu Ružnik, nadomak Niša, održana je 11. preventivna kardiološka akcija koja je pokazala kako se ovaj program iz pregleda u pregled razvija, širi i prilagođava stvarnim potrebama pacijenata.

Od prve do 11. akcije lekarima različitih specijalnosti sve više se priključuju nove kolege. Pored kardiologa, vaskularnih hirurga, urologa i anesteziologa, u narednim akcijama biće uključeni i pulmolozi, dermatolozi i neurolozi.

Foto: UKC Niš

Razlog su upravo zdravstveni problemi koje lekari uočavaju kod pacijenata na terenu.

Do sada je pregledano više od 700 pacijenata. Gotovo petina upućena je na dalja ispitivanja ili lečenje u Institut "Niška Banja" i UKC Niš, dok je više od 30 odsto pacijenata zahtevalo konsultaciju druge specijalnosti. Ovi rezultati pokazuju da preventivni pregledi nisu samo kontrola zdravlja, već prilika da se bolest otkrije na vreme i pacijent usmeri ka odgovarajućem lečenju.

Zato ova akcija više nije samo kardiološka. Ona prerasta u pravu kliniku na terenu.

Foto: UKC Niš

Vojska belih mantila - od studenata do direktora

Na terenu su zajedno studenti medicine, mladi lekari, lekari volonteri, specijalisti, profesori i rukovodstvo UKC Niš. Mladi uče od iskusnih kolega, a svoje znanje istovremeno stavljaju direktno u službu pacijenata.

"To su sjajni studenti medicine, to su sjajni mladi lekari. Posebno sam ponosan na te mlade ljude. To su oni ljudi koji će nastaviti da leče ovaj narod", poručio je doc. dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš.

To je vojska belih mantila koja ne čeka da pacijent dođe do lekara, već dolazi do pacijenta. Od studenata i mladih lekara, preko iskusnih specijalista i profesora, do direktora UKC Niš, svi su na istom mestu i sa istim ciljem, da pomognu čoveku.

"Kada čovek poveri zdravlje, poverio je ono najvrednije"

Direktor Lazarević ističe da je suština lekarske profesije u odgovornosti prema čoveku.

Foto: UKC Niš

"Kada čovek dođe kod vas, on vam poverava ono što je najvrednije i najsvetije u životu, a to je svoje zdravlje."

Upravo zato se ne čeka da bolest uznapreduje i ne čeka se da pacijent pronađe način da stigne do bolnice. Lekar stiže do njega.

Od prve do 11. akcije, preventivni pregledi prerasli su u mnogo više od jednog medicinskog pregleda. Postali su direktna veza između pacijenta i zdravstvenog sistema, a tim se neprestano širi tamo gde lekari na terenu prepoznaju potrebu.

To je Hipokratova zakletva pretvorena u delo.

1/16 Vidi galeriju U selu Ružnik, nadomak Niša, održana je 11. preventivna kardiološka akcija Foto: UKC Niš

Zdravstvo koje izlazi iz ordinacije, dolazi do ljudi i reaguje na ono što zatekne na terenu.

Od studenta do direktora UKC Niš, svi su deo iste misije, da se čovek vidi, da se bolest prepozna na vreme i da se pomogne.

Jer kada lekaru poverite svoje zdravlje, poverili ste mu ono najvrednije što imate.