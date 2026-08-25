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Meteorolog Nedeljko Todorović gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji istakao je da ćemo početkom sledeće nedelje imati manje osveženje. Nakon dugog i vrelog toplotnog talasa koji nas je zatekao krajem avgusta, stiže nam veoma blago osveženje, ističe meteorolog Nedeljko Todorović. On se u svom gostovanju sa novinarom Mladenom Mijatovićem na Kurir televiziji osvrnuo i na požare u Srbiji.

Manja osveženja stižu već sledeće nedelje

Kako je naveo Nedeljko Todorović, manja osveženja imaćemo već sledeće nedelje.

- Biće i dalje suvo i toplo, s tim što će vrućina pomalo popuštati. Biće povremenih, manjih osveženja, uz nešto oblaka i malo kiše, kao što je bilo i prethodnih 10-15 dana, ali to je toliko malo da praktično ne možemo da računamo na ozbiljnije natapanje zemljišta. Da bi se situacija zaista smirila, potrebna nam je jedna dobra kiša koja bi trajala dan-dva, koja bi ohladila podlogu i natopila zemljište. Tek tada bismo mogli da budemo mnogo sigurniji da je opasnost ozbiljno smanjena - objasnio je Todorović.

Kako je rekao, povremeni pljuskovi koji se očekuju u pojedinim delovima zemlje neće biti dovoljni da reše problem.

- Već sutra, odnosno u periodu od utorka popodne ka sredi, pa i u sredu, postoji mogućnost za nešto malo kiše. Sledeća prilika je 29. i 30. avgust, a zatim 4. ili 5. septembar. Ali kada kažem "nešto malo", zaista mislim malo. To će biti lokalno, tako da u većini mesta ljudi gotovo da neće ni primetiti da je kiša pala. Negde možda bude neki kraći pljusak, ali to je toliko retko i nesigurno da ne može da se računa na to kao na padavine koje bi mogle da ugase problem - rekao je meteorolog.

Foto: Kurir Televizija

Upravo zato, upozorio je, zemljište i biljni pokrivač ostaju veoma suvi, što predstavlja dodatni rizik.

- To znači da će i zemljište i podloga, ali i biljni pokrivač, ostati u principu presušeni i samim tim povoljni za zapaljivanje. Ne kažem da će se sigurno pojaviti nova požarišta, ali moramo da računamo na mogućnost da se negde ponovo pojavi izvor paljenja. Srećom, kada je reč o Deliblatskoj peščari, požari su uglavnom lokalizovani i situacija je pod kontrolom, ali bez ozbiljnije kiše ne možemo da kažemo da je rizik potpuno nestao - istakao je Todorović.

Početak septembra donosi i pad temperature Kako je nedavno izjavio meteorolog Nedeljko Todorović na Kurir televiziji, početkom septembra trebalo bi da primetimo postepeni pad temperatura . Ipak, to ne znači da će leto odmah ustupiti mesto hladnijem vremenu, jer je moguće da i sredinom septembra temperatura dostigne oko 30 stepeni.

Kako je objasnio Todorović, 20. septembra temperatura od 30 stepeni nije nerealna, ali će se vrednosti postepeno spuštati, bez naglog zahlađenja. On podseća i da su zabeležene i znatno veće septembarske temperature – u Beogradu je 9. septembra 1946. godine izmereno čak 41,8 stepeni. Iako su takve ekstremne vrućine u septembru veoma retke, današnje visoke temperature nisu potpuno neuobičajena pojava.

Požari u Srbiji

Nedeljko Todorović i novinar Mladen Mijatović osvrnuli su se i na požare u Srbiji. Veliki požari koji su prethodnih dana zahvatili Srbiju pokazali su koliko vatrena stihija može brzo da se proširi i ugrozi prirodu i infrastrukturu. U Deliblatskoj peščari vatrom je zahvaćeno oko 4.000 hektara, od čega je oko 70 odsto nisko rastinje, a 30 odsto šuma. Novinar Mladen Mijatović istakao je da su razmere požara bile ogromne:

- Sa velike udaljenosti nisu se samo osećali požari, već se golim okom moglo videti koliko su razmere i obim požara veliki - kaže Mijatović.

Posebno je naglasio napore svih ekipa na terenu: „Vatrogasci i spasioci su heroji“, dodajući da su, uprkos teškim uslovima i promenama pravca vetra, „sačuvali sve ljudske živote“ i da „niko nije nastradao“.

Foto: Kurir Televizija

Ozbiljna situacija zabeležena je i na Stolovima kod Kraljeva, gde je požar zahvatio oko 200 hektara, kao i kod Kladova, gde je vatra zahvatila približno 200 hektara niskog rastinja.

Meteorolog Nedeljko Todorović objašnjava da pojavu velikih požara u značajnoj meri određuju klimatski i vremenski uslovi.

- Sama klima već određuje gde je veća verovatnoća za pojavu tih požara - rekao je Todorović, navodeći da se tokom leta sa velikim vatrenim stihijama redovno suočavaju Mediteran, Španija, Italija, Grčka, Turska i delovi Balkana.

Iako uzroci požara mogu biti prirodni, kombinacija visokih temperatura, suvog rastinja, vetra i dugotrajnih sušnih perioda može stvoriti izuzetno povoljne uslove za njihovo širenje. Zbog toga su oprez i odgovorno ponašanje posebno važni tokom perioda povećane opasnosti od požara.

04:31 POŽARI HARAJU SRBIJOM, A METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ OTKRIVA UZROKE: "Sama klima određuje gde je veća verovatnoća" Izvor: Kurir televizija

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