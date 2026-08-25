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Srpska influenserka Nikolina Kovačević otvoreno je progovorila o svojoj tranziciji, ljubavnom životu i teškim trenucima iz prošlosti. Nikolina, koja je rođena u telu muškarca pod imenom Njegoš, priznala je da je bila u vezama sa muškarcima koji nisu znali za njenu prošlost pre nego što je postala žena.

Nikolina Kovačević je otkrila detalje svojih romansi iz perioda dok je živela u inostranstvu.

- Bilo je muškaraca koji nisu znali da sam promenila pol. Generalno kada bi ta veza potrajala, ja bih im rekla, ja to pričam kada je ozbiljan odnos. Zašto bih ja to pričala svakome, to je samo jedan deo mene - izjavila je influenserka.

Foto: Printscreen/Youtube/Nikolina Kovačević

Pričala je da je bila u ljubavnoj vezi sa neimenovanim srpskim fudbalerom koji nije oženjen i koji karijeru gradi u inostranstvu.

Od Njegoša do Nikoline

Nikolina je od malih nogu znala da je žena. Njen put ka pravom identitetu sastojao se od hormonskih terapija i estetskih korekcija, a završen je operacijom promene pola koju je odlučila da snima. O teškom oporavku nakon hirurškog zahvata kratko je rekla: "Prva dva dana sam imala jake bolove".

Foto: Printscreen

U svojoj misiji imala je potpunu podršku majke, dok je odnos sa ocem Željkom bio znatno drugačiji.

"Otac je hteo da napravi muškarčinu"

Njen otac je, po njenom priznanju, od nje želeo da napravi "muškarčinu", ali je Nikolina istakla da to jednostavno nije bilo moguće.

1/7 Vidi galeriju Nikolina Kovačević Foto: Printscreen, Instagram, Instagram/NikolinaKovacevic

- Znala sam da Njegoš nikada ne može da bude muškarac, da će biti ovo što sad svi vide. Ne mogu da kažem da se Njegoš opirao Željku, jer nije bilo ni prostora za tako nešto, nije bilo moguće - objasnila je ona.

Kurir/Espreso/Blic