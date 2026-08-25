Slušaj vest

U Novom Sadu rano jutros došlo je do većeg požara u Industrijskoj zoni. Prema prvim informacijama, vatrena stihija zahvatila je magacin jedne poznate kurirske službe.

Požar u magacinu kurirske službe u Novom Sadu Foto: screenshot IG/192_rs

Prema prvim informacijama, povređene su dve osobe.

Kako se saznaje iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, povređeni muškarac M. (2003) i žena Z. (1994) zadobili su lakše opekotinske povrede. Oboje su bili svesni i hemodinamski stabilni, a nakon ukazane pomoći prevezeni su u Urgentni centar na hirurgiju.

 Na licu mesta nalaze se sve raspoložive vatrogasne ekipe.

Na mestu događaja intervenisale su vatrogasne ekipe.

Prema prvim informacijama, vatrena stihija zahvatila je magacin jedne poznate kurirske službe.

Ulica je zatvorena za saobraćaj.

Plamen i gust crni dim uočljivi su iz gotovo svih delova grada.

Zasad nije poznato kako je došlo do požara.

Požar je većih razmera.

Kurir.rs/Instagram 192/Instagram NS uživo

Ne propustitePolitika"TEŽAK POŽAR NA NEPRISTUPAČNOM TERENU" Vučić obišao požare oko Stolova: Specijalci iz Sektora uspeli na vrhu da naprave poseban bazen da iz njega zahvataju vodu
Screenshot 2026-08-11 152557.png
PolitikaRUMUNI POTVRDILI SVEDOČENJA NAŠIH VATROGASACA: Teren je nepristupačan i gasi se uz nadljudske napore! Ipak, blokaderski mediji NE PRESTAJU DA ŠIRE LAŽI!
Požar Deliblatska peščara.jpg
DruštvoČaušić otkrio trenutno stanje u Deliblatskoj peščari: Teren je specifičan, dežurstva se nastavljaju
Luka Čaušić
DruštvoEU mobiliše hitnu pomoć Srbiji zbog požara: Udruženim snagamau borbi protiv buktinje u Deliblatskoj peščari - stiglo 56 vatrogasaca i 21 vozilo (FOTO)
dp012.jpg
Hronika"VIDEO SAM DIM KOD KOMŠIJE, A KAD SAM STIGAO ON JE BIO OKRUŽEN VATROM" Drama u selu Mađare - heroji spasli život domaćina! (foto)
Izgorelo imanje u selu Mađare
SrbijaBUKTI POŽAR U SELU VIČA KOD LUČANA: Hitno zabranjen rad ćumurana dok traju velike vrućine
opština Lučani selo Viča