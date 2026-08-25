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U Novom Sadu rano jutros došlo je do većeg požara u Industrijskoj zoni. Prema prvim informacijama, vatrena stihija zahvatila je magacin jedne poznate kurirske službe.

1/20 Vidi galeriju Požar u magacinu kurirske službe u Novom Sadu Foto: screenshot IG/192_rs

Prema prvim informacijama, povređene su dve osobe.

Kako se saznaje iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, povređeni muškarac M. (2003) i žena Z. (1994) zadobili su lakše opekotinske povrede. Oboje su bili svesni i hemodinamski stabilni, a nakon ukazane pomoći prevezeni su u Urgentni centar na hirurgiju.

Na licu mesta nalaze se sve raspoložive vatrogasne ekipe.

Na mestu događaja intervenisale su vatrogasne ekipe.

Prema prvim informacijama, vatrena stihija zahvatila je magacin jedne poznate kurirske službe.

Ulica je zatvorena za saobraćaj.

Plamen i gust crni dim uočljivi su iz gotovo svih delova grada.

Zasad nije poznato kako je došlo do požara.

Požar je većih razmera.