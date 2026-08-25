Zadržavanja nema na naplatnim rampama.
stanje na putevima
DUGE KOLONE NA GRADINI I PREŠEVU! AMSS: Dobri uslovi za vožnju
Slušaj vest
Saobraćaj u Srbiji od jutros se odvija uz dobre uslove za vožnju dok zadržavanja na granici ima samo za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na mestima gde se izvode radovi saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama treba obratiti pažnju i poštovati saobraćajnu signalizaciju.
Zadržavanja nema na naplatnim rampama.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju tri sata, a na Kelebiji sat vremena, dodao je AMSS.
Gradina
Foto: AMSS kamere printscreen
Duge kolone automobila beleže se jutros na Gradini i Preševu, na ulasku u Srbiju.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši