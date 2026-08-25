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Saobraćaj u Srbiji od jutros se odvija uz dobre uslove za vožnju dok zadržavanja na granici ima samo za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na mestima gde se izvode radovi saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama treba obratiti pažnju i poštovati saobraćajnu signalizaciju.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama.

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju tri sata, a na Kelebiji sat vremena, dodao je AMSS.

Gradina

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Foto: AMSS kamere printscreen

Duge kolone automobila beleže se jutros na Gradini i Preševu, na ulasku u Srbiju.

Kurir.rs/Beta

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