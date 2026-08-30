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Da život može biti i te kako surov, pokazuje i priča Kaćanke Ružice Dobrijević (61), kako kaže, nije imala mnogo razloga za bezbrižnost. Poslednjih nekoliko godina za nju su posebno teške. Bolesna je, živi od svega 10.000 dinara socijalne pomoći, nema krov nad glavom, a dane i najveći broj noći provodi na seoskom groblju, gde čisti i održava spomenike.

Ljudi joj, kako kaže, nekada daju novac, nekada joj donesu hranu, ali ono što joj je najpotrebnije nije novac za jedan obrok, već siguran krov nad glavom - za nju i njenog bolesnog brata. O svojoj teškoj životnoj situaciji Ružica je govorila za Kurir televiziju, ne krijući koliko joj je teško, ali ni koliko je odlučna da se izbori za brata.

"Taj kutak na groblju je moj"

Ružica dane provodi radeći na groblju. Čisti, pere spomenike, zaliva cveće i pomaže koliko može. Nekada za svoj rad dobije nešto novca, a nekada joj ljudi donesu hranu. Međutim, groblje joj je postalo i mesto na kojem prespava.

Kako priča, pronašla je mali kutak u kojem se oseća koliko-toliko sklonjeno od pogleda ljudi.

- Tamo ima jedna klupa, ima veliki bor i jelka... Tamo me niko ne vidi kad je dan, ni kad je noć, tamo me niko ne vidi. Ja to zovem moj kutak - ispričala je kroz suze Ružica.

Pre nego što su ostali bez krova nad glavom, Ružica je sa bratom živela u kućici bez ikakvih uslova. Međutim, ni taj dom nije bio pravo utočište. Plafoni su propadali, a uslovi za život bili su gotovo nepodnošljivi.

- Tamo gde smo ja i brat živeli, tu su plafoni bili otpali u svakoj prostoriji. Kupala sam se u plastičnoj kadici, pa pada kiša ili zimi sneg, pa se sve tu hvataju ledenice... Bilo je strašno. Ali najteže mi pada što se on razboleo. Ja mogu i pet dana da ne jedem i da ne pijem vode, i da spavam na groblju i na drvetu, ali to mi teško pada. On je bio 24 časa aktivan. I samo tog 12. februara, odjednom, bum, i eno ga, kao biljka - objasnila je Ružica.

Te reči možda najbolje oslikavaju koliko je njena borba zapravo usmerena na brata. Iako i sama ima zdravstvene probleme i očekuje operaciju, Ružica ne odustaje od želje da se pobrine za njega.

Foto: Kurir Televizija

"Samo da imamo krov nad glavom"

Ružicu uskoro očekuje operacija, a nakon toga nada se da će uspeti da pronađe neko rešenje za sebe i brata. Međutim, njena primanja su minimalna, a ono što dobija od socijalne pomoći nije dovoljno ni za osnovne troškove.

- Prvo da odradim to što se tiče te operacije, pa možda ću nešto i uspeti da nađem, videću. Još dve i po godine mi treba da radim negde, da bih imala sa 15 godina, nekih 10.000 da dobijam od socijalnog. To je samo do oktobra, posle ništa - rekla je Ružica.

Kako kaže, ranije je uspevala da zaradi i plati stan, ali su troškovi života, naročito brige o bolesnom bratu, postali preveliki.

- Bilo je kad sam ja imala para, pa sam i stan plaćala. Mesec brzo prođe, treba platiti stan, treba bratu pelene, lekove, kreme. Put za Vrbas me samo 4.000 košta - objasnila je ona.

Foto: Kurir Televizija

Ružica zato ne traži luksuz niti velike stvari. Njena želja je, kako kaže, jednostavna - samo da ima mesto u kojem bi mogla da prespava i da zajedno sa bratom živi dostojanstveno.

- Ako je neko u mogućnosti da mi pomogne da platim stan, koliko-toliko, ili neki polovan kontejner, da taj kontejner ima malo, bar kupatilo sa tušem. Ja sam starija, pa da imam bar to - zamolila je Ružica.

Za nekoga možda mala stvar, za Ružicu bi to značilo životnu promenu. Krov nad glavom, kupatilo, krevet i mogućnost da bolesnom bratu pruži negu koju sada ne može da mu obezbedi u uslovima u kojima živi.

Njena priča je priča o ženi koja, uprkos svemu što joj je život doneo, i dalje pokušava da se izbori - ne samo za sebe, već pre svega za svog brata. Ružica ne traži mnogo. Traži samo priliku da više ne mora da razmišlja gde će prespavati i kako će sutra obezbediti najosnovnije. Možda se upravo zato i nada da će se naći neko ko će čuti njenu priču i pomoći joj da dobije ono što joj je, kako kaže, najpotrebnije - krov nad glavom za nju i njenog brata.

02:27 GROBLJE JOJ JE JEDINI KROV NAD GLAVOM! Potresna priča Ružice iz Kaća: "Imam bolesnog brata, samo želim da mu obezbedim dom" Izvor: Kurir televizija

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