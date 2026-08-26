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Na prvi pogled deluje kao veselje puno radosti - dugački stolovi, narodna nošnja, trubači i gosti okupljeni da proslave najlepši trenutak u životu jednog para. Ipak, fotografija sa srpske svadbe, nastala pre skoro jednog veka, danas izaziva snažne reakcije.

Ono što je nekada bilo uobičajeno, danas deluje kao prizor koji budi jezu i otvara pitanje - ko je na svadbi bio u prvom planu, a ko na marginama?

Veselje koje skriva nejednakost

Fotografija potiče, prema opisu, iz užičkog kraja tridesetih godina prošlog veka. Na njoj su muškarci i dečaci koji sede za bogatom sofrom, dok se u pozadini, gotovo neprimetne, vide žene. One ne učestvuju u gozbi - stoje, posmatraju i čekaju trenutak kada će "doći red na njih".

U komentarima koji su usledili na društvenim mrežama, mnogi primećuju upravo taj detalj: "Muškarci sede, žene dvore", "Ženama je bilo sramota da vode glavnu reč u društvu", pišu korisnici, ističući kako fotografija oslikava položaj žena u prošlom vremenu.

Glasovi prošlosti - objašnjenja i opravdanja

Ipak, nisu svi saglasni da je fotografija dokaz šovinizma. Neki podsećaju da su običaji tada nalagali drugačiju organizaciju svadbe: domaćice su spremale hranu, donosile pite, pečenja i pogače, dok je domaćin obezbeđivao vino i rakiju. "Žene nisu bile isključene, već su i same bile deo gozbe - ali u skladu sa tradicijom tog vremena", tvrde pojedini komentatori.

Fotograf je, možda nesvesno, zabeležio trenutak koji danas više otvara polemiku nego što prenosi duh veselja. Jer, dok su muškarci sa čašama i muzikom bili u središtu zbivanja, žene su ostale u drugom planu - i u kadru i u životu.

"Treći dan svadbe" ili slika sistema?

Mnogi su na fotografiji uočili i druge zanimljivosti: iscrpljena lica gostiju, prazne tanjire i tesan sto za kojim nema mesta ni za laktove. Neko je duhovito primetio: "Ovo izgleda kao treći dan svadbe - svi su umorni, a i sofra se već ispraznila".

Ali upravo u toj slici iscrpljenosti krije se i šira istina - društvo u kojem se znalo "ko kosi, a ko vodu nosi". Neki nostalgično komentarišu da je tada postojalo više discipline i poštovanja, dok drugi ističu da se radi o sramotnom podsećanju na vreme kada žene nisu imale pravo da ravnopravno sede i uživaju za stolom.