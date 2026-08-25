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Otac Predrag Popović poznat je po tome što sa vernicima često deli savete o veri, ljubavi i pronalaženju ravnoteže u svakodnevnom životu, nastojeći da im pruži duhovnu podršku u različitim iskušenjima i pomogne u razrešavanju moralnih dilema. U svojim obraćanjima neretko se dotiče i osetljivih životnih tema.

Govoreći o trenucima gubitka i žalosti, otac Predrag Popović je objasnio zbog čega smatra da ožalošćenima, nakon smrti bliske osobe, ne bi trebalo upućivati uobičajenu rečenicu: "Primi moje saučešće".

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

- Kada izjavljujete saučešće, ne budite plitki, nemojte govoriti: "Primi moje saučešće", pa onda: "Šta je to bilo, šta se desilo?" Priđeš čoveku i kažeš mu: "Hristos vaskrse". Tako se izjavljuje saučešće. Zapitaće se i on i reći: "Šta mi reče sad ovaj, zašto Hristos vaskrse?" Ali shvatiće, te reči će mu se otkriti kad bude trebalo", rekao je otac Predrag.

Govoreći o trenucima žalosti, dodatno je pojasnio zbog čega smatra da je ovakav način izražavanja saosećanja primereniji, naglašavajući da njegove reči počivaju na hrišćanskoj veri u vaskrsenje i ponovni susret sa voljenima.

- Pitaće vas taj kome tako izjavite saučešće: "Zašto si mi to rekao?", a ti ćeš onda reći: "Zato što sam ti rekao da ti je otac živ, ili majka, brat, dete, ko ti je već umro. I ako je On vaskrsnuo, i oni će vaskrsnuti. Ja sam ti doneo najradosniju vest - da nije umro, nego da je već u budućnosti i čeka tebe. Da se nadaš i svom vaskrsenju i ponovnom susretu sa njim", poručio je otac Predrag u video-obraćanju na svojoj Fejsbuk stranici.

Mnogi pratioci zahvalili su mu se u komentarima na nesebičnosti i spremnosti da sa vernicima koji cene njegovo mišljenje otvoreno deli životne savete i duhovne poruke. Sudeći prema reakcijama, za ovakav način obraćanja ožalošćenima mnogi su čuli prvi put, zbog čega ih je njegovo objašnjenje posebno podstaklo na razmišljanje.