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Fond za nauku saopštio je da je danas otvoren novi Javni poziv za prijavu predloga projekata, koji važi do 25. septembra do 10 časova, a u okviru zajedničkog istraživačkog programa naučnika iz Srbije i Kine.
Cilj Programa je unapređenje naučne izvrsnosti i relevantnosti istraživanja u Republici Srbiji i Narodnoj Republici Kini kroz uspostavljanje veza između istraživača i realizaciju zajedničkih projekata u zemlji i inostranstvu.

Program podstiče razvoj novih znanja i tehnologija, transfer znanja i tehnologija, kao i razvoj međunarodne saradnje između naučno-istraživačkih institucija, doprinoseći njihovoj većoj vidljivosti i razvoju i omogućava istraživačima da definišu sopstvene programe istraživanja, oforme timove i sarađuju sa odgovarajućim naučno-istraživačkim organizacijama, laboratorijama, istraživačkim centrima i privredom u Srbiji, Kini i svetu.

Kako se navodi program podržava osnovna i primenjena istraživanja u oblastima prirodne nauke i matematike, tehničko-tehnološke nauke, biotehničke nauke, biomedicinske nauke i veštačke inteligencije.

Sve informacije o programu nalaze se na veb-sajtu Fonda za nauku.

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