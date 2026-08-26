Slušaj vest

Fond za nauku saopštio je da je danas otvoren novi Javni poziv za prijavu predloga projekata, koji važi do 25. septembra do 10 časova, a u okviru zajedničkog istraživačkog programa naučnika iz Srbije i Kine.

Cilj Programa je unapređenje naučne izvrsnosti i relevantnosti istraživanja u Republici Srbiji i Narodnoj Republici Kini kroz uspostavljanje veza između istraživača i realizaciju zajedničkih projekata u zemlji i inostranstvu.

Program podstiče razvoj novih znanja i tehnologija, transfer znanja i tehnologija, kao i razvoj međunarodne saradnje između naučno-istraživačkih institucija, doprinoseći njihovoj većoj vidljivosti i razvoju i omogućava istraživačima da definišu sopstvene programe istraživanja, oforme timove i sarađuju sa odgovarajućim naučno-istraživačkim organizacijama, laboratorijama, istraživačkim centrima i privredom u Srbiji, Kini i svetu.

Kako se navodi program podržava osnovna i primenjena istraživanja u oblastima prirodne nauke i matematike, tehničko-tehnološke nauke, biotehničke nauke, biomedicinske nauke i veštačke inteligencije.