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U vremenu kada mnogi preduzetniciuspeh mere isključivo ciframa na računu, priča o Bogoljubu Milenoviću, vlasniku građevinske firme "Ljuba invest" iz Paraćina, stoji kao svetli primer prave empatije, solidarnosti i patriotizma.

Priča o Milenoviću prvi put je privukla pažnju javnosti pre nekoliko godina, kada je odlučio da nagradi svakog zaposlenog kome se rodi dete.

Iako je od tada prošlo vreme, njegov gest i danas predstavlja primer kako poslodavac može da pokaže empatiju, humanost i odgovornost prema ljudima koji rade u njegovoj firmi.

Na ideju je, kako je tada govorio, došao razmišljajući o niskoj stopi nataliteta u Srbiji. Bio je svestan da novac nije presudan kada je odluka o proširenju porodice u pitanju, ali i da svaka pomoć roditeljima dobro dođe.

Foto: Printscreen/RTS

- Podržavamo dobre radnike, mlade, to su ljudi koji tek stvaraju porodicu i kojima treba finansijska potpora - ispričao je Milenović pre nekoliko godina za RTS.

Osetio sam da me cene i kao radnika i kao čoveka

Prvi zaposleni koji je dobio ovu pomoć bio je Milan Stoiljković, mašinbravar, kome se rodilo drugo dete. Iako je pomoć zvanično trebalo da važi od naredne godine, Milenović nije želeo da pravi razliku - za prinovu je stigao koverat sa 1.000 evra.

Za Milana je taj gest značio mnogo više od samog novca.

- Bio sam iznenađen. Osećam se baš lepo, prijatno. Osetio sam da me cene i kao radnika i kao čoveka, a ustvari sam shvatio da je poslodavac pre svega dobar čovek - rekao je tada za RTS Stoiljković.

Upravo je u tome i posebnost ove priče. Hiljadu evra može da bude značajna pomoć porodici kada stigne nova beba, ali osećaj da poslodavac prepoznaje trud, rad i životne okolnosti svog zaposlenog teško može da se izrazi samo novcem.

Milenovićeva firma se gotovo tri decenije bavi proizvodnjom armaturnih mreža i građevinom, a vlasnik svoje zaposlene smatra širom porodicom.

"Ne mora svako da daje 1.000 evra"

Milenović je pritom jasno stavio do znanja da njegova ideja nije da svi poslodavci moraju da izdvoje isti iznos.

Foto: Shutterstock

Njegova želja je da primer podstakne i druge da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu zaposlenima kada im se rodi dete.

- Možda ovaj moj potez utiče da neko čuje, pa da na isti način pomogne - da li je to taj iznos ili veći, nebitno je. Važno je da pomognemo mladima da ostvaruju porodice, da imamo decu - poručio je.

A njegova možda najvažnija poruka bila je jednostavna:

- Ne mora svako da daje radnicima 1.000 evra. Dovoljno je da svako da onoliko koliko može.