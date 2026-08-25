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Drugi svetski rat završen je pre osam decenija, a neke porodice ponovo su uspostavile kontakt u novom milenijumu zahvaljujući internetu. Takav je slučaj i sa porodicom Raković. Njih je rođak iz Engleske pronašao posle dvadesetogodišnje potrage, nakon čega su odlučili da se presele u zemlju iz koje je njihov otac emigrirao 1946. godine.

Za Bogoljuba Rakovića, koji je bio pripadnik Kraljevske vojske, nije bilo sigurne budućnosti u socijalističkoj Jugoslaviji. Napustio je rodni dom i emigrirao u Veliku Britaniju, gde je osnovao porodicu. Strahujući za ličnu i bezbednost svoje porodice u Srbiji, retko je slao pisma rođacima, preko kojih su saznali da ima sina i ćerku.

Komunikacija prestala posle šezdesetih godina

- Neka komunikacija je prestala posle možda šezdesetih godina. I tako ti pokušaji da stupimo u kontakt su bili uzaludni, nismo uspeli. Sve dok se nije desilo to, eto pre 2 godine. Ja i supruga smo bili u malinama zazvonio mi je telefon, vidim poruka Liza Raković - kaže Tomo Raković, iz Gorjana.

Tomo Raković Foto: RTS

Liza Raković, iz Velike Britanije dodaje: "Pokušavala sam u ambasadi, preko interneta, pre fejsbuka to nije bilo uopšte lako. Ambasada mi nije nikada odgovorila. Ali sam bila uporna i nisam govorila mužu. I jednog dana sam pronašla fejsbuk profil Toma Rakovića i poslala mu poruku."

Liza Raković Foto: RTS

Bogoljub nije pričao o svom životu u Srbiji, osim da je iz sela Gorjani i imenima majke i oca. Lizi je rekao da su mu roditelji bili poljoprivrednici, koji su uzgajali paradajz i šljive.

Prvi susret i doček za rođake

Tomo Raković okupio je u januaru 2025. godine porodicu i organizovao prvi susret i doček za rođake iz inostranstva, koji ranije nikada nisu bili u Srbiji.

Foto: RTS

"Oni iznenađeni, a porodice oduševljene. To su bile i suze radosnice kada su se upoznavali", seća se Tomo Raković.

Doček za rodbinu iz inostranstva Foto: RTS

Petar kaže da je njega i sestru otac uvek vodio u Srpsku pravoslavnu crkvu i na okupljanja zemljaka, a imao je i srpski izvod iz matične knjige rođenih. Osećao je bliskost svojim srpskim korenima, koje je prošle godine upotpunio državljanstvom i srpskim pasošem.

"Imam više od 70 novih članova porodice"

- Naša familija u Srbiji, fantastični ljudi, nas je dočekala toplog srca u januaru prošle godine. Mi smo se doselili tri meseca nakon toga. Sada imam više od sedamdeset novih članova porodice - ističe Petar Raković, vazduhoplovni inženjer u penziji.

Liza i Petar Raković Foto: RTS

"Najbolji ljudi. Nismo mogli naći ljubaznije, ljubaznije, gostoljubivije ljude. Tako smo srećni", naglašava Liza Raković, iz Velike Britanije.

Deleći priče iz svog života na društvenim mrežama, zainteresovali su i prijatelje iz inostranstva da se dosele ovde i ožive napuštena poljoprivredna domaćinstva. Nadaju se da će im administracija biti olakšana, kako bi dane u penziji proveli uživajući u čarima Srbije.

Kurir/ RTS