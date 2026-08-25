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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski doručkovala je danas u Kruševcu sa borcima, nakon čega su se zajedno uputili da dočekaju predsednika Srbije i obiđu radove na izgradnji Doma boraca.

- Mi smo želeli malo da se vidimo, da se podružimo pre nego što odemo posle za našim aktivnostima. Znate i sami ministarstvo je uvek tu za vas. Inače, bitna informacija. Svi borci dobijaju sad jednokratnu podršku od deset hiljada dinara - rekla je ona.

Dodaje da je to simboličan gest države prema borcima i prvi put da je tako nešto uopšte urađeno.