Doručak sa junacima, pa obilazak radova na izgradnji Doma boraca: Ministarka Stamenkovski sa našim veteranima u Kruševcu (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski doručkovala je danas u Kruševcu sa borcima, nakon čega su se zajedno uputili da dočekaju predsednika Srbije i obiđu radove na izgradnji Doma boraca.
- Mi smo želeli malo da se vidimo, da se podružimo pre nego što odemo posle za našim aktivnostima. Znate i sami ministarstvo je uvek tu za vas. Inače, bitna informacija. Svi borci dobijaju sad jednokratnu podršku od deset hiljada dinara - rekla je ona.
Dodaje da je to simboličan gest države prema borcima i prvi put da je tako nešto uopšte urađeno.
- Idemo posle da obiđemo radove, to znate i sami. Bićete prvi grad koji dobija borački dom i javljaju se sa odličnim inicijativama da prave pelcer od vas. Naš cilj je da pokušamo još malo da napravimo jasnije kriterijume da bismo imali još bolje i kvalitetnije projekte od naredne godine. Sve što treba tu smo, znate to i sami.