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U petak će u petak u većini krajeva biti oko ili iznad 35 stepeni, izjavio je danas pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji. Zbog visokih temperatura i izostanka padavina, na snazi je i upozorenje na povećanu opasnost od šumskih požara, kaže on.

- Što se tiče aktuelnog upozorenja, Hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na visoke temperature koje bi se, zapravo, zadržale do kraja ove sedmice, s tim da bi danas, pre svega, jug, jugoistok i jugozapad zemlje imali najviše vrednosti, oko 35 stepeni. U petak bi u većini krajeva maksimalna temperatura bila oko ili nešto iznad 35 stepeni i to bi negde bili najtopliji dani. S tim u vezi, aktuelno je svakako i upozorenje na pojavu i iniciranje šumskih požara, s obzirom na to da smo imali u prethodnom periodu izostanak padavina i jedan period visokih temperatura, tako da je i ovo upozorenje aktuelno - rekao je Mihajlović.

Iako smo se već navikli na visoke temperature gotovo svakog dana, pitanje koje se nameće jeste kada se mogu očekivati kiša i obilnije padavine, koje bi mogle da pomognu vatrogascima i spasiocima u gašenju požara u Deliblatskoj peščari.

Kako je istakao, iako postoje neki izgledi za padavine, Mihajlović kaže da se nada da će ih od petka biti nešto više, ali i da će u tom periodu doći i do prijatnijih temperatura.

Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Foto: Kurir Televizija

"U petak olujni udari košave" Kako je istakao, najave jakih udara košave dodatno bi mogle da otežaju situaciju u Deliblatskoj peščari , posebno imajući u vidu promenljiv pravac vetra i karakteristike ovog područja. Mihajlović upozorava da se u petak očekuju jaki, a na momente i olujni udari košave.

- Pre svega, jak vetar svakako nepovoljno utiče, s tim da je sam lokalitet Deliblatske peščare, što zbog svoje orografije, što zbog požara koji se dešavaju, veoma nezahvalan sa aspekta prognoziranja vetra. I u prethodnim danima imali smo ovakvu, dosta čestu situaciju - izražen jugoistočni vetar, košavu, pa bismo onda dva dana imali sever, odnosno severozapad, tako da se menjao pravac vetra.

Ono što, naravno, uz ovaj priliv toplog vazduha i ovo toplo vreme u petak, imaćemo i da kažemo, jake, na momente i olujne udare košave. Područje Donjeg Podunavlja i Južnog Banata je karakteristično po vetru, nažalost, tako da će ovo svakako loše uticati na već lošu situaciju u Deliblatskoj peščari - kaže Mihajlović.

Prijatan početak školske godine Mihajlović dalje navodi da će promena vremena tokom vikenda obeležiti prijatan početak školske godine i povratak sa odmora.

- Početak septembra bi ipak obeležilo nešto prijatnije vreme, u smislu da bi maksimalna temperatura bila negde između 26 i 30, 31 stepen. Tako da će promena koja se očekuje za vikend ipak doneti prijatan početak i školske godine i povratak sa odmora svima onima koji su odmarali u prethodnom periodu - ističe on.

Iako je još rano govoriti o tome da li nas očekuje miholjsko leto, Mihajlović ističe da je ono karakteristično za naše područje i da se gotovo svake godine u prvoj polovini oktobra beleži nekoliko suvih, prijatnih i toplih dana.

- Za sada je rano govoriti, s obzirom na to da je miholjsko leto vezano za prvu polovinu oktobra. Sa druge strane, kada posmatramo klimatološki, dakle bar period od 30 godina, a u meteorologiji i duže, što se tiče Beograda, to je preko 150 godina, vidimo da je to jedna karakteristika našeg područja, tako da u tom smislu možemo očekivati.

Ali dok ne budemo negde na periodu od 15, 20 dana pred taj događaj, ne možemo sa sigurnošću reći. No, kažem, dešava se gotovo svake godine. Po pravilu, imamo pet do sedam suvih, prijatnih, toplih dana u toj prvoj polovini oktobra i to je ono što je karakteristika našeg područja - istakao je Mihajlović.

Rekord i dalje drži Smederevska Palanka sa 44,9 stepeni

Kada je reč o klimatskom obrascu, poslednjih 30-ak godina beleži se uzlazni trend temperature, iako se rekordi ne obaraju svake godine.

- Što se tiče klimatskog obrasca, svakako da postoji nešto što je, da kažemo, srednja karakteristična vrednost vremena na našem području. Sa druge strane, i 2024. i 2025. bile su veoma tople i ono što možemo primetiti jeste da poslednjih 30-ak godina imamo taj trend porasta temperature.

On svakako nije linearan, u smislu da se baš iz godine u godinu, svake godine, dešavaju rekordi, ali kada pogledate trend, tendenciju, ona je uzlazna. Nismo nadmašili rekord. Važeći apsolutni rekord, što se tiče temperature, stoji još iz 2007. godine, 24. jula, kada je u Smederevskoj Palanci zabeleženo čak 44,9 stepeni.

Iako su se visoke temperature beležile i ranije, poslednjih godina sve su češći i intenzivniji toplotni talasi, kojih sada tokom jedne godine ima i po tri do četiri.

- Kao karakteristika, jedan od podataka, recimo, jeste da smo u Dimitrovgradu 1946. godine imali 42 stepena. Tako da, vrućine su se dešavale i ranije, ali ono što je karakteristika ovog vremena jeste da imamo taj trend i da imamo sve češće i intenzivnije pojave ekstremnih vremenskih situacija, a u tom smislu i visokih temperatura i dugotrajnih toplih talasa.

Oni su se nekada dešavali, da kažemo, dva puta u tri godine, dakle ni po jedan svake godine statistički, a sada imamo tri do četiri talasa u jednoj godini. Tako da je to ono što je osnovni obrazac i u tom smislu možemo reći da nas i u narednom periodu, narednim godinama, očekuju toplo vreme i možda i obaranje nekih rekorda.

Tokom visokih temperatura građanima se savetuje da prate vremensku prognozu i upozorenja, budu informisani i ne precenjuju svoje mogućnosti, jer vrućine iscrpljuju organizam. Posebno je važno pratiti i savete lekara.

- Što se tiče meteorološkog upozorenja, možemo reći da uz svako naše upozorenje ide i neki savet, odnosno preporuka, a to je pre svega da pratite vremensku prognozu, da pratite upozorenja, da budete informisani, jer je informisanost negde preduslov vaše dobre organizacije. Da negde ne precenjujete sebe i svoje mogućnosti, s obzirom na to da ove visoke temperature iscrpljuju organizam. I, naravno, pratite savete lekara, jer mi smo tu ipak zaduženi pre svega za vreme i za to da na vreme i blagovremeno upozorimo i o prijatnom i o lošem vremenu - zaključio je Goran Mihajlović.

02:00 UPOZORENJE! Srbiju čeka novi toploti udar, živa ide preko 35 stepeni - Evo kada možemo očekivati preokret Izvor: Kurir televizija

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