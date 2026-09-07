Slušaj vest

Ispod planine Zlatar kod Konjica, na dubini od čak 280 metara, krije se najskuplja i najtajanstvenija vojna građevina bivše SFRJ - Objekat D-0, poznatiji kao Titov atomski bunker. Građen je u strogoj tajnosti punih 26 godina, od 1953. do 1979. godine, a njegova izgradnja koštala je neverovatnih 4,6 milijardi dolara (što bi danas iznosilo više od 15 milijardi!).

Svrha ove podzemne tvrđave od 6.500 kvadratnih metara bila je jasna - u slučaju nuklearnog rata, ARK D-0 trebalo je da bude komandni centar iz kojeg bi Štab Vrhovne komande i najviši politički i vojni vrh Jugoslavije upravljali zemljom.

1/14 Vidi galeriju Titov bunker u Konjicu Foto: Beta Ap

Projektovan je da zaštiti najviše državno i vojno rukovodstvo od nuklearnog udara snage do 25 kilotona. U njemu je 350 najvažnijih ljudi iz političkog i vojnog vrha moglo neprekidno da živi i vlada zemljom šest meseci, bez ijednog izlaska na površinu.

Atomska utvrda poseduje sopstvene agregate za struju, filtere za vazduh, zalihe hrane, cisterne sa gorivom i pitkom vodom, pa čak i podzemnu bolnicu i operacionu salu.

Luksuz u podzemlju i Titov predsednički blok

Foto: Profimedia

Iako se nalazi duboko u steni, unutrašnjost bunkera podseća na luksuzni hotel iz sedamdesetih godina. Najekskluzivniji deo kompleksa jeste "Blok 8" - predsednički apartman rezervisan za Tita i Jovanku Broz. U njemu se nalaze spavaća soba od svile, radni kabinet, saloni za sastanke i čuveni crveni telefon kojim je Broz mogao direktno da izdaje naređenja armiji.

Zanimljivo je da sam Tito nikada nije prespavao u ovom bunker - obišao ga je samo jednom, kratko pre svoje smrti.

Radnici dovođeni sa povezom preko očiju

Za postojanje ovog podzemnog grada znala su samo četiri generala po službenoj dužnosti - načelnik Generalštaba JNA, savezni sekretar za narodnu odbranu (ministar vojske), načelnik vojne obaveštajne službe (KOS) i načelnik Uprave građevinarstva JNA. Samo su oni imali uvid u kompletnu sliku - tačnu lokaciju, namenu i pun obim projekta.

Radnici koji su radili na iskopavanju i opremanju nisu znali gde su, ali su znali šta rade. Hiljade radnika i inženjera koji su 26 godina kopali i gradili objekat radili su po sistemu "razbijenih informacija".

1/5 Vidi galeriju Titov bunker bio je i ostao jedna od najvećih tajni iz vremena Hladnog rata. Smešten iza obične kuće u Konjicu krio je veliku tajnu. Foto: Printksrin, Profimedia, AFP, Printscreen

Radnik koji je montirao ventilaciju u Bloku 4 nije imao pojma šta se gradi u Bloku 8, niti je smeo da pita. Na gradilište su dovođeni namenski transportima, često noću ili sa zamračenim staklima, a potpisivali su ugovore o vojnoj tajni gde se za jedan trač išlo na dugogodišnju robiju.

Lokalno stanovništvo je slutilo, ali ćutalo. Meštani oko Konjica su znali da se "nešto veliko i tajno pravi u planini" jer su decenijama gledali vojne kamione i iskopanu zemlju. Zvanična priča za javnost bila je da se tu gradi obična fabrika municije i namenske industrije "Igman".

Sve do raspada Jugoslavije 1990-ih, javnost nije imala pojma šta se krije iza objekata pored Neretve, koja je služila kao maskirani ulaz u ovaj gigantski betonirani lavirint.