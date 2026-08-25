"Oterali me kao dete u Oluji, a sada me uhapsili zbog slike sina sa šajkačom!": Srpkinja prošla pakao u Hrvatskoj, strpali je 15 dana u zatvor, ovo su detalji!
Fotografija deteta kako na Badnje veče stoji pored badnjaka sa šajkačom na glavi i podignuta tri prsta, kao i snimak istog mališana kako sa srpskom kapom pravi kolač, bili su razlog da Nikolina Bačkonja Filipović (39) iz Beograda doživi nezapamćenu golgotu.
Ona je tokom odmora u Hrvatskoj uhapšena i u Šibenikuosuđena na čak 15 dana zatvora zbog navodnog prekršaja protiv javnog reda i mira.
U ispovesti za Kurir, Nikolina opisuje traumu koju je preživela njena porodica, a posebno sedmogodišnji sin, koga su naoružani policajci prestravili u dvorištu.
Mirno julsko jutro u porodičnoj kući u selu Strmica kod Knina pretvorilo se u košmar 21. jula, samo tri dana nakon što su doputovali na godišnji odmor.
- Došli smo u petak uveče, normalno prešli granicu i tri dana se slobodno kretali. U utorak ujutru, mali koji se tek probudio, onako bunovan izašao je napolje. U tom momentu su u dvorište uletela trojica policajaca. Jedan od njih se uneo detetu u lice i podviknuo: "Gde ti je ona četnička kapa?" Dete se prestravilo pred trojicom naoružanih ljudi. Zbunjeno je odgovorio: "Ne znam šta je četnička kapa, to je srpska šajkača i ona je u Srbiji!" Suprug je to čuo, dotrčao i doviknuo mi: "Izađi, traži te policija!" Izvadili su gomilu odštampanih papira s mog Fejsbuk profila.
Poređali su "dokaze", i to - dve fotografije dečaka sa šajkačom i badnjakom (iz 2020. i 2026), snimak kad se igra oklagijom s kapom na glavi, objavljeni deo pesme s koncerta Baje Malog Knindže "Kad sam bio mali, znao sam svoj pravac" i još jedan snimak deteta u prodavnici sa šajkačom.
- Pitala sam ih šta sam to uradila. Dete sam slikala za Badnji dan, što je kod nas običaj. Kažu da je nosio šajkaču s kokardom, a to uopšte nije kokarda, već grb Srbije. Kazali su mi i da me imaju u sistemu još od 19. septembra prošle godine po nečijoj prijavi i da su mi pratili profil. Retko šta objavljujem, a poslednje što mi stavljaju na teret je fotografija deteta od pre šest meseci.
Nakon privođenja u stanicu u Knin, gde se celo odeljenje, kaže, sjatilo da je zagleda i likuje, ekspresno je "maricom" sprovedena kod sudije u Šibenik. Tužilac je tražio 30 dana zatvora, sudija je izrekao 15.
Nikolina kaže da je u sudnici slušala optužbe da je veličala četništvo i "veliku Srbiju", širila mržnju i vređala građane Hrvatske koji nisu zaboravili rane iz Domovinskog rata.
- U neverici sam pitala gde to vide na porodičnim fotografijama. Kada sam shvatila da ću biti zatvorena, mislila sam samo na sina. Molila sam: "Platiću koliku god kaznu odredite, samo me ne odvajajte od deteta!" Sudija nije hteo ni da čuje. Kad sam nastavila da molim, tužilac mi je rekao: "Prestani, razljutićeš je, dobićeš još!"
Nikolina tvrdi da je sudija tada pitao tužioca ima li još ljudi u Kninu koji objavljuju takve stvari, na šta joj je on odgovorio: "Pa toga ima pun Knin."
- Onda mu je rekla: "Pa zašto to ne hapsite i ne dovodite ovde kod mene? To mora da se saseče u korenu, to ne sme da se dešava."
Ulazak u šibenski zatvor doneo je nova poniženja. Nakon pretresa do gole kože, usledila je agresivna reakcija službenika na prijemu jer se Nikolina mahinalno potpisala ćirilicom.
- "Potpiši se lipo! Bolje bi ti bilo da se potpišeš na naški, videćeš kakav ću biti prema tebi ovih 15 dana ako ne budeš slušala!", vikao je - kazala je Nikolina.
Šta se Nikolini stavljalo na teret
- fotografija sina sa šajkačom
- fotografija sina sa šajkačom i podignuta tri prsta
- isečak pesme s koncerta Baje Malog Knindže "Kad sam bio mali, znao sam svoj pravac", koji je objavila na Fejsbuku
- snimak deteta kako šeta u prodavnici sa šajkačom
- snimak deteta kako sa šajkačom na glavi pravi kolače
I od drugih čuvara doživljavala je provokacije.
- Govorili su: "Evo ove opančarke, izlazi 4. avgusta, taman je vodimo na Tompsonov koncert."
Najviše ju je, međutim, mučilo to što danima nije mogla da razgovara s porodicom.
- Na telefonski poziv čekala sam sedam-osam dana. Nisam znala šta mi je s decom. Ceo odmor sam provela u zatvoru.
Advoka je napisao žalbu Visokom prekršajnom sudu u Zagrebu, koji je, kako kaže Nikolina, zaključio da treba da je vrate na ponovno saslušanje.
- Odluka mi je u zatvoru uručena 27. jula. Sve je pisalo u moju korist, pisalo je da treba da me vrate na ponovno saslušanje i da ne vide razlog da budem zatvorena, tj. da nema osnova da me drže i da treba da me puste - priča Nikolina.
Ipak, kako navodi, iz zatvora nije puštena. Slobodu je dočekala tek 4. avgusta, kad je istekao period od 15 dana određenog zadržavanja.
Puštena je 4. avgusta, na dan kad su trajale završne pripreme za obeležavanje godišnjice zloglasne "Oluje".
- U Kninu je bila ogromna euforija, kao da se sprema Nova godina. Avioni su nadletali, policija i vojska marširali. Nisam smela ni da svratim u svoju kuću u Strmici. Samo sam sela s porodicom u auto i otišla u Srbiju.
Datum izlaska za Nikolinu nosi i posebno bolnu simboliku i sećanje na 1995.
- Kao devojčica od nepunih osam godina, proterana sam iz svog doma u koloni pod granatama. Sada, tri decenije kasnije, doživela sam da me baš tog dana puste iz njihovog zatvora!
Nikolina je angažovala advokate.
- Tužiću Republiku Hrvatsku, kao i policajca koji je maltretirao moje dete, koje i danas ima traume. Ako treba, ići ću do Strazbura. Ali neću prestati da dolazim u svoju kuću. To je moja dedovina i tamo ću se uvek vraćati - naglašava Nikolina.
Nikolina tvrdi i da su je na prevaru naterali da potpiše da ne želi pomoć Ambasade Srbije.
- Pozvao me je isti policajac i rekao: "Izostavili smo nešto. Da li želiš da obavestimo vašu ambasadu da si ovde i da dođu da te posete?" Odmah sam rekla da želim, misleći da ću uz našu ambasadu biti sigurnija. Dali su mi formular i ponovo mi rekli da se potpišem latinicom. Međutim, dani su prolazili, a niko iz ambasade nije dolazio. Kada me je u zatvoru posetio advokat kog je angažovao suprug, pitala sam ga šta se dešava. Otišao je da proveri i vratio se u šoku: "Pa kakva ambasada kad si ti to odbila?!" Tada sam shvatila da su u formularu sami zaokružili da odbijam kontakt s diplomatskim predstavništvom svoje zemlje - tvrdi Nikolina.