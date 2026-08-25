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Fotografija deteta kako na Badnje veče stoji pored badnjaka sa šajkačom na glavi i podignuta tri prsta, kao i snimak istog mališana kako sa srpskom kapom pravi kolač, bili su razlog da Nikolina Bačkonja Filipović (39) iz Beograda doživi nezapamćenu golgotu.

Ona je tokom odmora u Hrvatskoj uhapšena i u Šibenikuosuđena na čak 15 dana zatvora zbog navodnog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Foto: Privatna arhiva

U ispovesti za Kurir, Nikolina opisuje traumu koju je preživela njena porodica, a posebno sedmogodišnji sin, koga su naoružani policajci prestravili u dvorištu.

Mirno julsko jutro u porodičnoj kući u selu Strmica kod Knina pretvorilo se u košmar 21. jula, samo tri dana nakon što su doputovali na godišnji odmor.

- Došli smo u petak uveče, normalno prešli granicu i tri dana se slobodno kretali. U utorak ujutru, mali koji se tek probudio, onako bunovan izašao je napolje. U tom momentu su u dvorište uletela trojica policajaca. Jedan od njih se uneo detetu u lice i podviknuo: "Gde ti je ona četnička kapa?" Dete se prestravilo pred trojicom naoružanih ljudi. Zbunjeno je odgovorio: "Ne znam šta je četnička kapa, to je srpska šajkača i ona je u Srbiji!" Suprug je to čuo, dotrčao i doviknuo mi: "Izađi, traži te policija!" Izvadili su gomilu odštampanih papira s mog Fejsbuk profila.

Foto: Privatna arhiva

Poređali su "dokaze", i to - dve fotografije dečaka sa šajkačom i badnjakom (iz 2020. i 2026), snimak kad se igra oklagijom s kapom na glavi, objavljeni deo pesme s koncerta Baje Malog Knindže "Kad sam bio mali, znao sam svoj pravac" i još jedan snimak deteta u prodavnici sa šajkačom.

- Pitala sam ih šta sam to uradila. Dete sam slikala za Badnji dan, što je kod nas običaj. Kažu da je nosio šajkaču s kokardom, a to uopšte nije kokarda, već grb Srbije. Kazali su mi i da me imaju u sistemu još od 19. septembra prošle godine po nečijoj prijavi i da su mi pratili profil. Retko šta objavljujem, a poslednje što mi stavljaju na teret je fotografija deteta od pre šest meseci.

Nakon privođenja u stanicu u Knin, gde se celo odeljenje, kaže, sjatilo da je zagleda i likuje, ekspresno je "maricom" sprovedena kod sudije u Šibenik. Tužilac je tražio 30 dana zatvora, sudija je izrekao 15.

Foto: Privatna arhiva

Nikolina kaže da je u sudnici slušala optužbe da je veličala četništvo i "veliku Srbiju", širila mržnju i vređala građane Hrvatske koji nisu zaboravili rane iz Domovinskog rata.

- U neverici sam pitala gde to vide na porodičnim fotografijama. Kada sam shvatila da ću biti zatvorena, mislila sam samo na sina. Molila sam: "Platiću koliku god kaznu odredite, samo me ne odvajajte od deteta!" Sudija nije hteo ni da čuje. Kad sam nastavila da molim, tužilac mi je rekao: "Prestani, razljutićeš je, dobićeš još!"

Nikolina tvrdi da je sudija tada pitao tužioca ima li još ljudi u Kninu koji objavljuju takve stvari, na šta joj je on odgovorio: "Pa toga ima pun Knin."

Foto: Privatna arhiva

- Onda mu je rekla: "Pa zašto to ne hapsite i ne dovodite ovde kod mene? To mora da se saseče u korenu, to ne sme da se dešava."

Ulazak u šibenski zatvor doneo je nova poniženja. Nakon pretresa do gole kože, usledila je agresivna reakcija službenika na prijemu jer se Nikolina mahinalno potpisala ćirilicom.

- "Potpiši se lipo! Bolje bi ti bilo da se potpišeš na naški, videćeš kakav ću biti prema tebi ovih 15 dana ako ne budeš slušala!", vikao je - kazala je Nikolina.

Foto: Privatna arhiva

Šta se Nikolini stavljalo na teret

fotografija sina sa šajkačom

fotografija sina sa šajkačom i podignuta tri prsta

isečak pesme s koncerta Baje Malog Knindže "Kad sam bio mali, znao sam svoj pravac", koji je objavila na Fejsbuku

snimak deteta kako šeta u prodavnici sa šajkačom

snimak deteta kako sa šajkačom na glavi pravi kolače

I od drugih čuvara doživljavala je provokacije.

- Govorili su: "Evo ove opančarke, izlazi 4. avgusta, taman je vodimo na Tompsonov koncert."

Najviše ju je, međutim, mučilo to što danima nije mogla da razgovara s porodicom.

- Na telefonski poziv čekala sam sedam-osam dana. Nisam znala šta mi je s decom. Ceo odmor sam provela u zatvoru.

Odluka u moju korist, ali... Advoka je napisao žalbu Visokom prekršajnom sudu u Zagrebu, koji je, kako kaže Nikolina, zaključio da treba da je vrate na ponovno saslušanje. - Odluka mi je u zatvoru uručena 27. jula. Sve je pisalo u moju korist, pisalo je da treba da me vrate na ponovno saslušanje i da ne vide razlog da budem zatvorena, tj. da nema osnova da me drže i da treba da me puste - priča Nikolina. Ipak, kako navodi, iz zatvora nije puštena. Slobodu je dočekala tek 4. avgusta, kad je istekao period od 15 dana određenog zadržavanja.

Foto: Privatna arhiva

Puštena je 4. avgusta, na dan kad su trajale završne pripreme za obeležavanje godišnjice zloglasne "Oluje".

- U Kninu je bila ogromna euforija, kao da se sprema Nova godina. Avioni su nadletali, policija i vojska marširali. Nisam smela ni da svratim u svoju kuću u Strmici. Samo sam sela s porodicom u auto i otišla u Srbiju.

Datum izlaska za Nikolinu nosi i posebno bolnu simboliku i sećanje na 1995.

Akcija Oluja/Ilustracija Foto: Profimedia

- Kao devojčica od nepunih osam godina, proterana sam iz svog doma u koloni pod granatama. Sada, tri decenije kasnije, doživela sam da me baš tog dana puste iz njihovog zatvora!

Nikolina je angažovala advokate.

- Tužiću Republiku Hrvatsku, kao i policajca koji je maltretirao moje dete, koje i danas ima traume. Ako treba, ići ću do Strazbura. Ali neću prestati da dolazim u svoju kuću. To je moja dedovina i tamo ću se uvek vraćati - naglašava Nikolina.