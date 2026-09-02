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Nikola Lulić poreklom iz Like bio je jedan od retkih putnika treće klase koji je preživeo nezapamćenu tragediju Titanika.

Njegov praunuk Marko Lulić ispričao je ranije kako je njegov deda, tada 29-godišnjak došao do karte najvećeg putničkog broda toga doba, kako se spasao i zašto ga je do kraja života mučila savest jer je odoleo hladnim vodama Atlantika.

Nikola je rođen 24. februara 1883. godine u Konjskom Brdu nadomak Perušića u Lici. Živeo je u radničkoj familiji, a kao mladić je pomagao ocu Mileti i majci Bari oko stoke i imanja, dok ga kao 19-godišnjaka nisu regrutovali u austrougarsku vojsku. Međutim, posle samo nekoliko dana pobegao je i pošao put Amerike.

Pobegao iz vojske

- Niko nije znao da mi ispriča kako je pobegao iz vojske, ali su u porodici uvek pričali da nije hteo da služi vojsci koja nije srpska. Pošto nije mogao da se vrati kući, povučen avanturističkim duhom, negde 1902. odlučio je da krene u Ameriku gde je moglo dobro da se zaradi. Četiri godine radio je u rudniku u Minesoti, nakon čega se vratio kući kako bi obišao porodicu. Pošto ga je nakon dezertiranja prva žena Manda ostavila, oženio se Martom, osnovao porodicu, ali se zbog posla 1907. ponovo vratio u Ameriku - ispričao je Marko, koji je o pradedi Nikoli najviše saznao od oca Ivana i dede Belog.

Titanik Foto: Design Pics Inc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon još tri godine rada u rudniku, Nikola se u jesen 1911. ponovo vraća u rodno mesto. Pošto nikako nije mogao da nađe posao koji bi obezbedio egzistenciju porodici, jedina mogućnost mu je bila povratak u američki rudnik.

- Bilo je dosta problema oko karata, nije se znalo koji brod kad polazi, ali je on preko nekih svojih veza čuo za “Titanik”. Pošto su meštani Perušića od Nikole saznali da u Americi može dobro da se zaradi, okupi se njih 16 i odluče da krenu sa njim. Odlaze u Švajcarsku, a zatim u Sautempton u Engleskoj, odakle je “Titanik” isplovljavao - nastavlja se Markova priča o pradedi.

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Pošto se Nikola odlično služio engleskim jezikom i imao je puno iskustva sa putovanjima, Ličani odluče da im on bude vodič, a da mu zauzvrat kupe kartu za “Titanik”.

Putnik treće klase

- Kupuju kartu za treću klasu i plaćaju je 170 franaka. Pričao je da je brod bio toliko veliki da ne osećate da plovite, već da ste u nekom malom gradu. Pošto je bio putnik treće klase, pristup mu je bio ograničen, pa je mogao samo u spavaonicu, menzu i u prostoriju za razonodu, koja se nalazila u zadnjem delu broda - ispričao je potomak Nikole Lulića, kom su često prepričavali dedine uspomene o putnicima prve klase i njihovim gala zabavama, koje je on nekad i čuo, ali je o prisustvu na njima mogao samo da sanja.

Fotografija originalnog Titanika Foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Tog kobnog 14. aprila Nikola se kao i obično spremao za spavanje, ali se oko ponoći čuo potres. Pričao je da je osetio samo malo podrhtavanje, ali je to možda bilo zbog pozicije njegove kabine koja se nalazila tačno na sredini broda. Posada je uveravala putnike da se ništa ozbiljno nije dogodilo.

Putnici treće klase za katastrofalni sudar “Titanika” sa ledenim bregom saznali su tek kad su videli da voda nadire u hodnike - prisetio se porodične priče Marko Lulić ranije za Blic.

Na “Titaniku” je bilo 16 čamaca za spasavanje putnika i četiri koja su bila namenjena za posadu, što je znatno manje od potrebnog za više od 2.000 putnika. Lajt Loter, treći oficir “Titanika”, naredio je da u čamce za spasavanje mogu ući samo žene i deca. Najveći bes kod putnika izazvalo je to što su svi čamci koji su spuštani u vodu bili polupopunjeni.

Postoje dve verzije

- Nikola je ispričao da se u toj gunguli i haosu našao u vodi. Postoje dve verzije kako se on ukrcao u čamac i spasao. Jedna je da je na glavi imao oficirsku kapu i da su ga zbog toga izvukli iz vode. Druga, u koju više verujem, jeste da je iz jednog od čamaca u vodu palo dete, a da ga je Nikola vratio. Majka deteta, Norvežanka, pružila mu je ruku i on se popeo u čamac - priča Marko.

Olupine Titanika snimljene pod vodom Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Ubrzo pošto je ušao u čamac za spasavanje broj 15, po Nikolu i druge preživele došao je brod “Karpatija”, koji ih je prevezao do Njujorka. Potom odlazi kod rođaka Rajka Rosenića u Čikago, a nakon sedam dana nastavlja putovanje prema rudniku u Minesoti. Tu radi do kraja Prvog svetskog rata, a zatim se zauvek vraća u Liku.

- Nikad nije želeo puno da priča o “Titaniku”. Dosta ga je mučila i savest jer se izvukao, a slike davljenika su mu stalno prolazile kroz glavu. Od svih koji su pošli sa njim on je jedini preživeo i to mu je u starosti teško padalo. Pričali su mi da se poslednjih godina života osamio i da nije hteo ni sa kim da priča - ispričao je Marko.

Nikola Lulić je preminuo 1962. godine u kući najstarije ćerke Marije u svojoj 79. godini.

Kurir/Blic