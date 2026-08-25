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Radi ublažavanja posledica dugotrajne suše koja je izazvala nestašice vode, pripadnici Vojske Srbije su, na molbu organa lokalne samouprave, ovih dana angažovani na pružanju pomoći u vodosnabdevanju domaćinstava na teritoriji Valjeva i Sjenice.

Vojska Srbije angažuje autocisterne za vodu iz kojih se dopunjavaju bunari i rezervoari koje građani koriste za domaćinstva i za napajanje stoke u sjeničkim selima Dolinje, Dunišiće, Trebine i Ursule, kao i u selu Babina Luka kod Valjeva. Pripadnici Vojske Srbije su na istim zadacima, periodično angažovani i u selima Donji Starac i Novo Selo u opštini Bujanovac, u kruševačkom selu Veliki Šiljegovac i u Ramu kod Velikog Gradišta.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Uporedo sa vodosnabdevanjem, pripadnici Vojske Srbije sa vatrogosnim vozilima, inžinjerijskim mašinama i terenskim vozilima učestvuju u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, dok se vojnici i starešine pontonirske specijalnosti brinu o bezbednosti i održavanju pontonskih mostova preko Velike Morave kod Svilajnca i preko Dunava, od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva. Aktivni su i vojni medicinski timovi koji u podršci Ministarstvu zdravlja realizuju akcije „Vojni lekar na selu“ u mestima u kojima je građanima otežan pristup sistemu zdravstvene zaštite.

Realizacijom ovih zadataka, Vojska Srbije pokazuje da je uvek u službi građana, ne samo kada je reč o odbrani zemlje, i ostaje spremna da, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, angažuje svoje snage i sredstva gde kod i kada god je to najpotrebnije.

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