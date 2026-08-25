Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišla radove na izgradnji Doma boraca u Kruševcu.

Ona je borcima poručila da će 9. septembra biti otkriven spomen krst na Pločniku, u Prokuplju.

- To će biti prvi put da obeležavamo, tu je Lazar potukao Murata. Visina krsta je 6,5 metara. Čekamo vas sve tamo, dobićete poziv ministarstva da se okupimo - poručila je ona.

Ministarka je dodala da je to važno za Toplicu, gde je i kolevka legendarnog Gvozdenog puka.

Ona je poručila i da će Dom boraca koji se gradi u Kruševcu biti još jedno mesto koje će čuvati uspomenu na one koji su branili našu zemlju.

Ne propustiteDruštvoDoručak sa junacima, pa obilazak radova na izgradnji Doma boraca: Ministarka Stamenkovski sa našim veteranima u Kruševcu (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski.jpg
DruštvoBorci se nikada nisu ni prodali, ni predali! Ministarka Stamenkovski u Skupštini govorila o boračkom dodatku, odgovorila i na neodgovorne izjave i napade
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoMinistarka Stamenkovski do detalja objasnila za šta se koriste budžetska sredstva: Rebalansom uvećan budžet za 24,12 milijardi dinara (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
Društvo"Da se ne zaboravi, da im budemo zahvalni" Ministarka Stamenkovski na pomenu capraskim Srbima u Kaluđerici, najavila uređenje spomen kompleksa (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski