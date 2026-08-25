Društvo
Veličanstveni krst na Pločniku biće otkriven 9. septembra: Ministarka Stamenkovski pozvala borce da uveličaju ceremoniju - Tu je Lazar potukao Murata (VIDEO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišla radove na izgradnji Doma boraca u Kruševcu.
Ona je borcima poručila da će 9. septembra biti otkriven spomen krst na Pločniku, u Prokuplju.
- To će biti prvi put da obeležavamo, tu je Lazar potukao Murata. Visina krsta je 6,5 metara. Čekamo vas sve tamo, dobićete poziv ministarstva da se okupimo - poručila je ona.
Ministarka je dodala da je to važno za Toplicu, gde je i kolevka legendarnog Gvozdenog puka.
Ona je poručila i da će Dom boraca koji se gradi u Kruševcu biti još jedno mesto koje će čuvati uspomenu na one koji su branili našu zemlju.
Reaguj
Komentariši