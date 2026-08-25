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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišla radove na izgradnji Doma boraca u Kruševcu.

Ona je borcima poručila da će 9. septembra biti otkriven spomen krst na Pločniku, u Prokuplju.

- To će biti prvi put da obeležavamo, tu je Lazar potukao Murata. Visina krsta je 6,5 metara. Čekamo vas sve tamo, dobićete poziv ministarstva da se okupimo - poručila je ona.

Ministarka je dodala da je to važno za Toplicu, gde je i kolevka legendarnog Gvozdenog puka.