"DRHTALA SAM OD STRAHA KADA SAM PRVI PUT NAŠMINKALA POKOJNIKA" Arijana šminka mrtve i tako zarađuje za život: "Porodice imaju razne zahteve, ali OVO JE NAJGORE"
- Arijana Tomić je sa 24 godine napustila medicinu i počela da šminka pokojnike, spajajući estetiku i zdravstvenu negu.
- Kaže da je posao lakši nego što deluje, ali da joj je najteže kada porodice dovode malu decu na poslednji oproštaj.
Arijana Tomić je sa svega 24 godine ostavila medicinu koju je studirala i počela sa neobičnim biznisom - šminkanjem pokojnika. Ona je prošle godine govorila za Kurir televiziju i otkrila koliko je tažak taj posao i šta je posebno ispunjava.
Arijana je u emisiji "Redakcija" tada otkrila da se više plaši živih ljudi nego mrtvih i da ovaj neobičan posao kojim se bavi nije težak, jer ga ona voli. Kako je istakla, zahtevi porodice pokojnika su razni - od jednostavnih do neobičnih.
- Uglavnom traže karmin koji je osoba ceo život koristila, ali i trepavice, donose slike, pa hoće da izgledaju kao što su svakodnevno izgledale. Potrebno je skloniti fleke, nije toliko zahtevno, ali mi je jedino teško kada povedu malu decu jer ona brzo počnu da plaču - rekla je Tomić.
Reakcija roditelja
Kako je istakla, povod da počne da se bavi ovim neobičnim poslom bio je taj što ju je, kako kaže, estetika uvek privlačila.
- Povod je bio jer sam završila srednju medicinsku, ali i zdravstvenu negu koju još nisam diplomirala. Oduvek sam htela da se bavim estetikom, ali mi roditelji nisu odobravali.
Tako sam na svojevrstan način spojila estetiku sa medicinom. U početku su roditelji mislili da se šalim oko cele ideje, sve dok nisam našminkala prvog pokojnika. Uglavnom ljudi reaguju burno, ali ima i onih koji se oduševe - govorila je Tomić.
Prvi klijent: "Ruka mi je drhtala"
Arijana je priznala da tokom prvog rada bila nesigurna, ali da je to prevazišla čim se videla reakciju porodice koja ju je angažovala:
- Tada sam se baš uplašila, ali sam imala iskustva sa pokojnicima zbog prakse po klinikama iz škole. Sećam se kada sam prvi put uzela četkicu, ruka mi je drhtala, ali kada sam videla reakciju porodice znala sam da je to to - rekla je Arijana za Kurir televiziju.
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