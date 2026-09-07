Slušaj vest

Arijana Tomić je sa svega 24 godine ostavila medicinu koju je studirala i počela sa neobičnim biznisom - šminkanjem pokojnika. Ona je prošle godine govorila za Kurir televiziju i otkrila koliko je tažak taj posao i šta je posebno ispunjava.

Arijana je u emisiji "Redakcija" tada otkrila da se više plaši živih ljudi nego mrtvih i da ovaj neobičan posao kojim se bavi nije težak, jer ga ona voli. Kako je istakla, zahtevi porodice pokojnika su razni - od jednostavnih do neobičnih.

- Uglavnom traže karmin koji je osoba ceo život koristila, ali i trepavice, donose slike, pa hoće da izgledaju kao što su svakodnevno izgledale. Potrebno je skloniti fleke, nije toliko zahtevno, ali mi je jedino teško kada povedu malu decu jer ona brzo počnu da plaču - rekla je Tomić.

03:01 "KADA SAM UZELA ČETKICU, RUKA MI JE DRHTALA OD STRAHA" Arijana Tomić šminka pokojnike - sa samo 24 godine odlučila je da svoje vreme posveti mrtvima Izvor: Kurir televizija

Reakcija roditelja

Kako je istakla, povod da počne da se bavi ovim neobičnim poslom bio je taj što ju je, kako kaže, estetika uvek privlačila.

- Povod je bio jer sam završila srednju medicinsku, ali i zdravstvenu negu koju još nisam diplomirala. Oduvek sam htela da se bavim estetikom, ali mi roditelji nisu odobravali.

Tako sam na svojevrstan način spojila estetiku sa medicinom. U početku su roditelji mislili da se šalim oko cele ideje, sve dok nisam našminkala prvog pokojnika. Uglavnom ljudi reaguju burno, ali ima i onih koji se oduševe - govorila je Tomić.

Prvi klijent: "Ruka mi je drhtala"

Foto: Kurir Televizija

Arijana je priznala da tokom prvog rada bila nesigurna, ali da je to prevazišla čim se videla reakciju porodice koja ju je angažovala:

- Tada sam se baš uplašila, ali sam imala iskustva sa pokojnicima zbog prakse po klinikama iz škole. Sećam se kada sam prvi put uzela četkicu, ruka mi je drhtala, ali kada sam videla reakciju porodice znala sam da je to to - rekla je Arijana za Kurir televiziju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: