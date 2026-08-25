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Nebo nad Beogradom u nekim delovima prekriveno je oblacima, ali i u ostalim delovima Srbije najavljujući kišu koja, prema radarskim slikama, upravo u ovim trenucima "stidljivo" ulazi u Srbiju sa zapada.

Kako i najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) posle podne i uveče očekuje nas prolazno naoblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i plјuskove sa grmlјavinom.

Grmljavinski pljuskovi

Kako najavljuje meteorolog Marko Čubrilo, pod uticajem frontalnog poremećaja ponegde nas danas, pored kiše, očekuju i grmljavinski pljuskovi uz moguću pojavu lokalnih nepogoda i grada.

- Danas promenljivo oblačno ponegde uz kišu ili grmljavinske pljuskove. Lokalno će biti moguća pojava vremenske nepogode i grada. Vetar u okretanju na severozapadni i u zoni pljuskova može na kratko biti vrlo jak. Dnevni maksimum od 22 na zapadu do 37 na istoku i jugu regiona. Nad jugoistočnim i istočni delovima uglavnom suvo - najavio je Čubrilo.

Sudeći po radarskim snimcima čuvenog meteorološkog sajta "Vreme&Radar", kišni oblak već u 15 časova sa zapada, iz pravca Bosne i Hercegovine, ulazi u Srbiju.

Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Prva na udaru biće Zapadna Srbija, tačnije Loznica, da bi nevreme zatim proširilo u narednih dva, tri na ostatak zemlje.

U 18 časova nevreme se širi preko centralne Srbije i dalje ka Vojvodini. Kiša će pljuštati i nad Deliblatskom peščarom gde požari danima bukte, što bi moglo da bude spas kada je reč o gašenju vatrene buktinje.

Čitav Beograd biće zahvaćen pljuskovima u tom periodu. Zatim se kišni oblak širi ka istoku i sve vreme nevreme tutnji Beogradom.

Osveženje i pljuskovi sa grmljavinom u pojedinim delovima Srbije biće na snazi tokom cele noći, da bi padavine prestale da oko 4 sata ujutru.

Kurir/Espreso/Blic