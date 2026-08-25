MILICI JE POTREBNA POMOĆ HUMANIH LJUDI: Majka dve devojčice od prošle godine bije bitku sa podmuklom bolešću
Humanitarna fondacija "Budi human" prikuplja novčana sredstva za Milicu Božičković (41) sa Novog Beograda.
Ona se od prošle godine bori sa podmuklom bolešću, a na sajtu fondacije stoji da joj je sada neophodna novčana pomoć u iznosu od 4 miliona i 155.500 dinara, odnosno oko 35.500 evra. Sve informacije možete naći klikom OVDE.
Milici je 2025. godine dijagnostikovan maligni tumor debelog creva (C20 Neoplasma malignum recti). Nakon dijagnostičkih ispitivanja i kolonoskopije, urađena je ultra niska resekcija rektuma sa uklanjanjem tumora i pripadajućeg tkiva. Patohistološkim analizama potvrđen je neuroendokrini karcinom visokog stepena maligniteta (NEC G3).
- U narednom periodu Milica prolazi kroz više ciklusa hemoterapije i redovne kontrole na Klinici za endokrinologiju i nuklearnu medicinu. Uprkos sprovedenom lečenju, bolest je pokazala progresiju, te je u 2026. godini urađena dodatna dijagnostika (PET/CT, MR) koja je ukazala na potrebu za daljim onkološkim tretmanima i praćenjem stanja. Milica se trenutno nalazi u fazi intenzivnog lečenja i potrebna joj je dalja terapija, dijagnostika i specijalistički pregledi kako bi se nastavila borba protiv bolesti - piše u objavi sajta "Budi human".
Oni naglašavaju da je Milici zbog visokih troškova lečenja u zemlji i inostranstvu potrebna pomoć humanih ljudi u vidu donacija kako bi se Milica izlečila i bila uz svoje ćerke.
- Sredstva su potrebna za lečenje u inostranstvu, specijalističke i kontrolne preglede, zračenje sajber nožem, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja. Za Miličin život! Budimo humani! Pomozimo Milici! - apeluju iz fondacije.
Svi građani svoju humanost mogu pokazati uplatama na sledeće račune:
- dinarski račun: 160-6000002579820-25,
- devizni račun: 160-6000002581557-52.
Takođe, može se pomoći i SMS porukama:
- na broj 3030, poslati poruku 2015.
- upisati human2015 i poslati na broj 455.
Milica Božičković se danas oglasila i na društvenoj mreži Instagram i unapred zahvalila humanim ljudima koji joj pomažu da dobije bitku za život.
- Preda mnom je još jedan važan korak na putu koji nisam birala, ali koji hrabro nastavljam, sa verom, nadom i željom da budem dobro i da budem uz moje dve devojčice. Ako ste u mogućnosti da pomognete, biću vam beskrajno zahvalna. Svaka donacija, ali i svako deljenje ove objave, za mene znači jedan korak bliže nastavku lečenja. Hvala svima koji su uz mene, koji me se sete, pošalju poruku, podele objavu ili pruže podršku na bilo koji način - napisala je Milica.