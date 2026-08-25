Slušaj vest

Humanitarna fondacija "Budi human" prikuplja novčana sredstva za Milicu Božičković (41) sa Novog Beograda.

Ona se od prošle godine bori sa podmuklom bolešću, a na sajtu fondacije stoji da joj je sada neophodna novčana pomoć u iznosu od 4 miliona i 155.500 dinara, odnosno oko 35.500 evra. Sve informacije možete naći klikom OVDE.

Milici je 2025. godine dijagnostikovan maligni tumor debelog creva (C20 Neoplasma malignum recti). Nakon dijagnostičkih ispitivanja i kolonoskopije, urađena je ultra niska resekcija rektuma sa uklanjanjem tumora i pripadajućeg tkiva. Patohistološkim analizama potvrđen je neuroendokrini karcinom visokog stepena maligniteta (NEC G3).

- U narednom periodu Milica prolazi kroz više ciklusa hemoterapije i redovne kontrole na Klinici za endokrinologiju i nuklearnu medicinu. Uprkos sprovedenom lečenju, bolest je pokazala progresiju, te je u 2026. godini urađena dodatna dijagnostika (PET/CT, MR) koja je ukazala na potrebu za daljim onkološkim tretmanima i praćenjem stanja. Milica se trenutno nalazi u fazi intenzivnog lečenja i potrebna joj je dalja terapija, dijagnostika i specijalistički pregledi kako bi se nastavila borba protiv bolesti - piše u objavi sajta "Budi human".

Foto: Budi Human

Oni naglašavaju da je Milici zbog visokih troškova lečenja u zemlji i inostranstvu potrebna pomoć humanih ljudi u vidu donacija kako bi se Milica izlečila i bila uz svoje ćerke.

- Sredstva su potrebna za lečenje u inostranstvu, specijalističke i kontrolne preglede, zračenje sajber nožem, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja. Za Miličin život! Budimo humani! Pomozimo Milici! - apeluju iz fondacije.

Svi građani svoju humanost mogu pokazati uplatama na sledeće račune:

- dinarski račun: 160-6000002579820-25,

- devizni račun: 160-6000002581557-52.

Takođe, može se pomoći i SMS porukama:

- na broj 3030, poslati poruku 2015.

- upisati human2015 i poslati na broj 455.

Milica Božičković se danas oglasila i na društvenoj mreži Instagram i unapred zahvalila humanim ljudima koji joj pomažu da dobije bitku za život.