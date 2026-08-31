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Na polarnom arhipelagu Svalbard, duboko u večnom ledu Norveške, nedaleko od Severnog pola, nalazi se najvažniji sef na planeti - Svalbardsko globalno skladište semena, u javnosti poznato kao "Banka semena za Sudnji dan" (Doomsday Vault).

Ukopana 120 metara unutar planine, u tunelu koji stoji iza masivnih čeličnih i betoniranih vrata izgrađenih da prežive direktan udar nuklearne bombe, zemljotrese i drastičan porast nivoa mora, ova građevina čuva ono najvrednije što čovečanstvo ima - seme biljnih vrsta bez kojih bi preživljavanje ljudske rase bilo nemoguće.

Preko milion uzoraka usred ledenog mraka

Foto: AP

U bunker se ulazi kroz karakterističnu betonsku konstrukciju koja viri iz snega, a u njegovim podzemnim komorama čuva se oko 1,4 miliona uzoraka semena koji stižu iz gotovo svih država sveta.

Tu se nalaze sorte pšenice, pirinča, kukuruza, krompira, pasulja i hiljada drugih poljoprivrednih kultura.

Mesto je izabrano iz dva strateška razloga. Ovde je toliko hladno da čak i ako bi potpuno otkazali svi elektro-sistemi i rashladni uređaji, prirodna niska temperatura stene održavala bi seme zamrznutim decenijama.

A drugi razlog je geopolitička bezbednost. Svalbard je demilitarizovana zona i važi za jedno od najstabilnijih područja na planeti, daleko od političkih i ratnih žarišta.

Sef semena Svalbard Foto: Profimedia

Iako je napravljena kao garancija za scenario globalne kataklizme ili nuklearnog rata, ova "banka" je već dokazala svoju svrhu u praksi.

Prvo povlačenje uzoraka iz sefa dogodilo se 2015. godine tokom rata u Siriji.

Naučnici iz istraživačkog centra u Alepu nisu više mogli da pristupe svojoj lokalnoj banci gena zbog ratnih razaranja, pa su iz Svalbardskog skladišta povukli rezervne kopije semena sušootpornih žitarica kako bi obnovili kolekciju u Libanu i Maroku.

Nakon uspešnog uzgajanja i razmnožavanja, nova semena su ponovo vraćena u sef na Severnom polu.

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Šta se tamo čuva iz Srbije?

U ovom trezoru na kraju sveta mesto ima i genetsko blago Srbije. Domaće naučne institucije poslale su uzorke autohtonih vrsta i žitarica iz Srbije kako bi se osiguralo da u slučaju prirodnih katastrofa, biljnih bolesti ili globalnih sukoba specifične domaće sorte nikada ne nestanu.

Foto: AP



Svoje mesto u ovom arktičkom trezoru ima i Srbija. Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada 2021. godine prvi put je deponovao 96 uzoraka tradicionalnih lokalnih sorti i landrasa pšenice, raži, ječma i ovsa. Cilj je bio da se genetski materijal vrednih domaćih sorti dodatno zaštiti od gubitka.