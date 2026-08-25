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Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske ponudilo Republici Srbiji pomoć za gašenje požara u vidu vatrogasnog tima od 12 pripadnika i četiri vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je prihvatilo ponudu pomoći Mađarske i najiskrenije zahvaljuje na tome.

Kurir.rs

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