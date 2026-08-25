Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske ponudilo je Srbiji pomoć u gašenju požara u vidu vatrogasnog tima od 12 pripadnika i četiri vozila.
Društvo
Mađarska šalje pomoć Srbiji za gašenje požara: Stiže vatrogasni tim od 12 pripadnika i četiri vozila
Slušaj vest
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske ponudilo Republici Srbiji pomoć za gašenje požara u vidu vatrogasnog tima od 12 pripadnika i četiri vozila.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je prihvatilo ponudu pomoći Mađarske i najiskrenije zahvaljuje na tome.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši