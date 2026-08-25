Srbija je sve bliže izbornoj utakmici 18. ili 25. oktobra, u međuvremenu vlast pokazuje šta znači politika na terenu.

Od Brusa, Aleksandrovca i Trstenika, do Kruševca, Varvarina i Ćićevca, predsednik Vučić danas u Rasinskom okrugu ne obilazi samo gradove obilazi projekte, razgovara sa građanima i najavljuje konkretne radove: od puteva i kanalizacije, preko novog vrtića, do Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu, koji treba da bude oslonac za inovacije, mlade i dalji industrijski razvoj ovog kraja. Dok se na terenu govori o investicijama, zapošljavanju, infrastrukturi i novim projektima, politička scena dobija potpuno drugačiju sliku. Iz SNS poručuju da će za oko dve nedelje biti poznata izborna lista i koalicioni partneri, a Miloš Vučević kaže da veruje da će Aleksandar Vučić biti nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ i kandidat za premijera ukoliko građani daju poverenje toj opciji. Istovremeno, Vučević tvrdi da se blokaderski blok konsoliduje sve manje, dok se vlast priprema za izbore. Upravo tu dolazi i nova pukotina u takozvanoj studentskoj listi. Rektor Vladan Đokić, koji je još sredinom jula potvrdio da je prihvatio poziv da bude na studentskoj izbornoj listi, sada je navodno vetiраn i izbačen sa liste nakon plenuma Pravnog fakulteta. Zvanične potvrde konačne odluke još nema, ali već postoje informacije o novim sukobima različitih struja unutar blokaderskog pokreta.

Izbori se približavaju, vlast izlazi pred građane sa rezultatima i projektima, a lista koja je trebalo da bude nova politička alternativa suočava se sa pitanjem: ko će uopšte ostati na njoj do dana glasanja?

Da li se blokaderski pokret pred izbore pretvara u ono protiv čega je navodno ustao, u borbu za pozicije, mandate i politički uticaj?

Šta građani zapravo biraju na jesen, kontinuitet politike razvoja i velikih projekata ili političku listu koja još nije uspela da odgovori ni na pitanje ko sve na njoj može da bude?



gosti "Usijanja":

Veroljub Arsić, narodni poslanik i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Vladimir Kljajić, politikolog

Dragoljub Kojčić, politički filozof

Kurir