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Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će tokom večeri oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmlјavinom.

Na planini Goč, gde se danas razbuktao požar, upravo je počeo jak pljusak!

Podsetimo, veliki požar izbio je danas i na Goču, nedaleko od Vrnjačke Banje.

Pljusak koji se sručio na centralnu Srbiju ne samo da je osvežio područje nakon toplotnog talasa koji je trajao danima, već će mnogo pomoći u gašenju požara.

Kiša večeras i u Beogradu

Kako je RHMZ naveo u svojoj prognozi, večeras će vetar biti slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Na području Beograda se takođe tokom večeri očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni plјuskovi sa grmlјavinom.

I sutra kiša u pojedinim delovima Srbije

Sutra (26.08.) promenlјivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili plјuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepena.

Rizik od požara i dalje visok

Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35, a najtoplije će biti u petak i subotu kada se očekuju dnevne temperature preko 35 stepeni.

Za vikend se uz promenlјivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni plјuskovi sa grmlјavinom.