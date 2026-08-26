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Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila se na GP Batrovci, na izlazu, zadržavaju 60 minuta, na GP Horgoš, na izlazu, 45 minuta, na GP Gradina, na ulazu, 60 minuta, a na GP Preševo, na ulazu, 30 minuta.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 240 minuta, na GP Šid, na izlazu, 180 minuta, na GP Sremska Rača, na izlazu, 180 minuta, na GP Kelebija, na izlazu, 60 minuta, na GP Preševo, na ulazu, 120 minuta, a na GP Gostun, na ulazu, 50 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve tipove vozila.

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