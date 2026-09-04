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Jedan američki jutjuber, koji već dve godine živi u Albaniji i na društvenim mrežama deli savete o životu u Evropi, doživeo je pravu dramu tokom nedavne posete Srbiji.

Ono što je trebalo da bude opušten letnji izlet u Beogradu, pretvorilo se u hitnu hospitalizaciju kada je na Ada Ciganlijidoživeo ozbiljnu povredu.

Kako opisuje u svom videu, odlučio je da isproba skijanje na vodi, na Adi Ciganliji. Međutim, prilikom četvrtog pokušaja da ustane na skijama, izgubio je kontrolu.

Foto: Youtube Printscreen/Smile Abroad with Sam & Spencer

"Skija je odletela pravo u vis i snažno me udarila po sredini brade. Izronio sam, izašao iz vode i pogledao u grudi, sve je bilo natopljeno krvlju. U prvom trenutku sam pomislio da je samo površinska rana, pa sam uzeo papirne ubruse i stavio zavoj", priseća se Spenser.

Međutim, pravi šok usledio je tek kada je otišao do toaleta da očisti ranu i stavi flaster.

"Podigao sam bradu ka ogledalu i napravio grimasu. Kako pomerih kožu, u rupi na bradi jasno sam video sopstvenu kost. Vrisnuo sam od užasa. U tom trenutku sam shvatio da ovo nije naivna posekotina i da moram hitno u bolnicu", objasnio je on.

Strah u čekaonici i nepoznat sistem

Kako kod sebe nije imao pasoš ni novčanik, već samo sliku dokumenta u telefonu i pametni sat, pozvao je taksi i uputio se u najbliži dom zdravlja. Na prijemu su ga odmah preusmerili na odeljenje maksilofacijalne hirurgije.

Foto: Profimedia

"Sedeo sam u čekaonici u šortsu za kupanje, bez fizičkih dokumenata, i apsolutno nisam znao kako sistem funkcioniše. Obuzeo me je strah. U Americi tačno znam kakva je procedura i ko me štiti, a ovde nisam znao ni reč srpskog. Uhvatila me je panika. Pomislio sam: 'Bože, samo želim da sam trenutno u Americi'", prisetio se Amerikanac.

Račun ga je šokirao

Ipak, njegovi strahovi ubrzo su se pokazali neosnovanim. Nakon dva sata čekanja, preuzeli su ga lekari koji su odmah očistili ranu i poslali ga na snimanje vilice.

Foto: Saša Urošev

"Snimanje rendgenskog snimka vilice platio sam na licu mesta u gotovini, koštalo je tačno 1.000 dinara, odnosno oko 10 američkih dolara. Snimak je pokazao da vilica nije polomljena, već samo jako ugruvana", objasnio je.

Nakon toga upućen na ušivanje.

"Operaciona sala je bila svetla i čista. Hirurg je bio izuzetno ljubazan, dao mi je lokalnu anesteziju i perfektno me zašio. Pošto mi se u jednom momentu slošilo, dali su mi alkohol pod nos da ne padnem u nesvest. Sve je urađeno izuzetno stručno.

Čitav tretman u beogradskoj bolnici, koji je obuhvatao pregled specijaliste, čišćenje rane, rendgen i ušivanje, koštao je ukupno oko 150 dolara (oko 16.000 dinara), što sam platio pre samog zahvata jer nisam imao osiguranje", detaljno je objasnio dalje.

Ukupan račun 20.000 dinara

Nakon povratka u Albaniju nekoliko dana kasnije, konce je izvadio u jednoj privatnoj klinici, gde mu je doktor pohvalio rad kolege iz Beograda i rekao da mu uopšte neće ostati ožiljak. Skidanje konaca ga je koštalo dodatnih 60 dolara.

"Sve ukupno, rendgen, ušivanje u Beogradu i skidanje konaca, koštalo me je oko 210 dolara. U Americi ne možete ni da kročite u Urgentni centar bez participacije od 500 dolara, a da ne govorim o troškovima sale, anestezije, ušivanja i lekara, što bi tamo iznelo više hiljada dolara", uporedio je Amerikanac.

Na kraju, ovaj Amerikanac je istakao da ga je ovo iskustvo naučilo da zdravstvena zaštita u Evropi nije bauk: