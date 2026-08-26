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Mahdiajedno je od najautentičnijih letovališta Tunisa – grad u kojem se duga peščana obala i tirkizno more prirodno nadovezuju na staro gradsko jezgro, ribarsku luku i tragove bogate istorije. Nekadašnja prestonica Fatimidskog kalifata i danas čuva poseban karakter. U stari grad ulazi se kroz monumentalnu kapiju Skifa el Kahla, koja poluostrvo odvaja od ostatka kopna. Šetnja dalje vodi prema obali i ribarskoj luci, pa se tokom jednog dana mogu smenjivati prizori istorijskog grada, svakodnevnog lokalnog života i širokih peščanih plaža po kojima je Mahdia posebno poznata.

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Ovo je grad koji je uspeo da sačuva šarm mirnog, tradicionalnog tunižanskog mesta i upravo se u tome krije veliki deo njegove privlačnosti. Turistička zona pruža se uz predivnu peščanu plažu severno od grada, dok su plaže Mahdije poznate po mekom, finom i svetlom pesku i ubrajaju se među najlepše u Tunisu. Grad je poznat i po dugoj ribarskoj tradiciji, a velika luka i lokalni restorani dodatno čuvaju snažnu vezu Mahdije sa morem. Upravo taj spoj autentične atmosfere i odmora uz more predstavlja jednu od najvećih čari Mahdije. Ovde odmor ne mora da se završi na izlazu iz hotelskog kompleksa – blizina istorijskog grada pruža priliku da se dani na plaži kombinuju sa upoznavanjem lokalnog života i bogate istorije, odnosno sa drugačijim licem Tunisa.

Foto: Promo

Na oko kilometar od centra Mahdije nalazi se Iberostar Selection Royal El Mansour 5★, hotel poznatog lanca Iberostar koji predstavlja odličan izbor za goste koji žele da All Inclusive odmor spoje sa blizinom grada i upoznavanjem lokalne kulture. Od aerodroma u Monastiru udaljen je oko 47 kilometara, dok se aerodrom u Tunisu nalazi na približno 227 kilometara. Hotel je otvoren 2010. godine, prostire se na površini od 15.000 m² i raspolaže sa ukupno 447 smeštajnih jedinica – 225 standardnih soba, 155 superior soba, 53 Family Suite, 10 Junior Suite jedinica i četiri sobe prilagođene osobama sa posebnim potrebama.

Foto: Promo

Jedan od njegovih glavnih aduta je sopstvena peščana plaža. Korišćenje suncobrana i ležaljki se ne naplaćuje, dok se peškiri dobijaju uz depozit. Položaj hotela tako omogućava da dan počne uz more, a da se kasnije nastavi šetnjom i upoznavanjem Mahdije. Smeštajne jedinice opremljene su centralnom klimom, SAT TV-om, sefom, telefonom, kupatilom sa tuš-kabinom ili kadom, fenom za kosu, mini-barom, balkonom i Wi-Fi internetom. Standardne sobe imaju 25 m², dok su superior sobe nešto prostranije, sa 29 m². Obe kategorije imaju balkon i mogu biti sa pogledom na more ili ulicu. U ponudi su i Basic sobe, koje su slabijeg kvaliteta od standardnih, nalaze se u suterenu i nemaju balkon.

Foto: Promo

Hotel posluje na bazi All Inclusive usluge. Doručak, ručak i večera služe se po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima, a tokom dana dostupne su i užine u određenim terminima. Za vreme obroka bez doplate se služe voda, pivo i lokalna vina, dok su lokalna alkoholna i bezalkoholna pića uključena u koncept i u hotelskim barovima. Glavni restoran nosi naziv L’Olivier, dok gastronomsku ponudu upotpunjuje internacionalni restoran Al Sofra. Usluga u ovom à la carte restoranu uključena je jednom tokom boravka, uz prethodnu rezervaciju. Hotel ima i Snack Bar, Beach Bar, Pool Bar i Didon Lobby Bar, kao i tradicionalni mavarski bar Eskifa i diskoteku. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sva pića u diskoteci, usluga u mavarskom baru Eskifa i ostalo van koncepta dodatno se plaćaju.

Foto: Promo

Dani u Iberostar Selection Royal El Mansouru mogu da protiču u znaku odmora, ali i različitih aktivnosti. Gostima je na raspolaganju otvoreni bazen sa delom za decu, kao i zatvoreni bazen sa dečjim delom, koji se greje u određenom periodu prema hotelskim pravilima. Tenis, stoni tenis, streljaštvo, fudbal, odbojka, pikado i fitnes centar pružaju dovoljno mogućnosti za aktivniji odmor, dok dnevni i večernji animacioni programi dodatno upotpunjuju hotelsku ponudu. Sportovi na vodi, ronjenje i osvetljenje teniskih terena dostupni su uz doplatu. Porodicama sa decom namenjeni su mini-klub za uzrast od četiri do dvanaest godina i igralište, dok su video-igre namenjene uzrastu od šest do osamnaest godina. Zahvaljujući sadržajima za različite generacije, hotel predstavlja dobar izbor i za porodično letovanje.

Iberostar Selection Royal El Mansour 5★ posebno će odgovarati gostima koji ne žele da njihov odmor u Tunisu ostane samo unutar hotelskog kompleksa. Sopstvena peščana plaža pruža sve što je potrebno za bezbrižne dane uz more, dok udaljenost od svega oko jednog kilometra od centra omogućava da se lako upozna i drugačije lice Mahdije – njene ulice, gradska kapija, luka i svakodnevni lokalni život.

Foto: Promo

U tome je možda i najveća draž ovog izbora: ujutru odmor na peščanoj plaži, tokom dana All Inclusive komfor hotela, a predveče upoznavanje jednog od najautentičnijih primorskih gradova Tunisa. Mahdia tako pruža mogućnost da klasično letovanje dobije još jednu dimenziju – onu zbog koje sa putovanja, osim uspomena na more, ostaje i osećaj da ste destinaciju zaista upoznali.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.

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