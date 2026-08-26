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Kiša je tokom prethodnog dana donela izvesno olakšanje ekipama koje se bore sa požarima širom Srbije, ali vatra na pojedinim lokacijama i dalje nije pod kontrolom. Požar na Stolovima još nije lokalizovan, dok je situacija na tom požarištu znatno bolja nego prethodnih dana.

Nedeljko Gagić, načelnik Uprave za vatrgasno-spasilačke jedinice MUP Srbije kaže da požar na planini Stolovi, na vrhu Čiker, još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolja u odnosu na prethodne dane, posebno na jučerašnji dan.

Kako je naveo, vatrogasci, radnici "Srbijašuma“ i pripadnici drugih službi tokom noći su radili na svim linijama požara i gasili lokalna žarišta.

Tokom jučerašnjeg dana požar je gasilo 55 učesnika akcije iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Kraljeva, Novog Pazara, Čačka, Užica i Prijepolja. Angažovani su bili i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz Kraljeva, radnici "Srbijašuma“, kao i dvojica pripadnika organizacije Otis, dodao je Gagić.

Foto: Printscreen/RTS

Požar je oivičen sa tri strane, dok četvrta strana, prema Kraljevu, još nije lokalizovana zbog izuzetno strmog i nepristupačnog terena.

Na toj strani požara juče je radila mehanizacija "Srbijašuma“, koja je izrađivala protivpožarnu proseku.

Angažovana je bila i Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova sa helikopterom "super puma“, koji je dejstvovao kako bi se sprečilo dalje širenje vatre.

Istakao je da je oko 18 časova padala je kiša oko 15 minuta, slabijeg intenziteta, ali je doprinela smanjenju isijavanja toplote i brzine sagorevanja, kao i povećanju vlažnosti gorivog materijala.

- Tokom noći radilo se na svim linijama požara, a gašena su i lokalna žarišta. Danas će biti intenzivirani radovi na izradi protivpožarne proseke i održavanju već oivičenih linija - objasnio je Nedeljko Gagić.

Naveo je da je tokom jučerašnjeg dana izbio je i požar na vrhu Ljukten na Goču, gde je došlo do krunskog požara.

U gašenju su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kraljeva, Kruševca, Aleksandrovca i Vrnjačke Banje, kao i blizu 150 pripadnika niškog i kraljevačkog odreda Žandarmerije i radnici "Srbijašuma“.

Foto: MUP RS

Požar su gasila i dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a – "kamov K-32“ i "super puma“.

I dalje gori Deliblatska peščara, gde neprekidno dežuraju kako vatrogasci, tako i dobrovoljna društva i građani koji pomažu u borbi sa vatrenom stihijom. Na tom požarištu dejstvuju helikopteri MUP-a Srbije uz pomoć letelica iz EU.

Požar na Goču i tokom noći pratile su brojne ekipe. Kiša je ublažila neka žarišta, ali jak vetar i dalje pravi problem na gotovo šest hektara borove šume i niskog rastinja.

1/34 Vidi galeriju Deliblatska peščara - posledice požara Foto: Marko Karović

U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko hiljadu hektara trave i niskog rastinja. Nema ugroženih objekata.

Ponovo je počelo da gori u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. Na 200 hektara niskog rastinja sprečeno je širenje požara ka dalekovodu, a požar u ataru sela Slišane kod Lebana proširio se na 15 hektara. Gore trava i nisko rastinje.

U požaru na Stolovima vetar i dalje pravi problem vatrogascima-spasiocima i svim ekipama na terenu.