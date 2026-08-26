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Vatrogasci, pripadnici Vojske Srbije, Helikopterske jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva i međunarodni timovi danima se bore sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari, koja je do sada zahvatila gotovo 4.000 hektara, od čega oko 3.000 pod šumom. Nakon gašenja požara, predstoji veliki posao sanacije i obnove ovog zaštićenog područja.

A koji će biti prvi korak, koliko će obnova trajati i na koji način će Deliblatska peščara biti vraćena u stanje pre požara, za emisiju "Redakcija", otkrila je ministarka zaštite životne sredine - Sara Pavkov.

- Prvi korak biće izlazak na teren upravljača zaštićenog područja, "Vojvodinašuma", zajedno sa strukom i kolegama šumarskim inženjerima, kako bi se uradio detaljan monitoring celog zahvaćenog područja. Nisu u pitanju samo šumski ekosistemi, već i stepski, a požar je stigao i do Labudovog okna, koje obuhvata vodene ekosisteme. Monitoring će obuhvatiti kompletno zahvaćeno područje, s obzirom na to da je reč o hiljadama hektara, i sigurno će trajati nekoliko nedelja - počela je Pavkov.

ministarka zaštite životne sredine - Sara Pavkov Foto: Kurir Televizija

Plan obnove tek sledi

Nadležni najavljuju da će nakon detaljnog monitoringa biti poznati naredni koraci u obnovi Deliblatske peščare, ali za sada nije moguće proceniti koliko će ceo proces trajati.

- Iako smo već počeli da pravimo plan obnove, potrebno je da dobijemo detaljne informacije kako bismo znali koji su naredni koraci. To se odnosi i na obnovu i novu sadnju na jesen. Pokušaćemo da, pored autohtonih vrsta, na pojedinim delovima pilotiramo i sa alohtonim vrstama koje bi mogle da budu otpornije na visoke temperature i posledice klimatskih promena. To je prvi korak. U ovom trenutku ne možemo da damo procenu koliko će vremena biti potrebno da se obnovi deo Deliblatske peščare koji je uništen u požaru - navela je.

Kako je navela, obnova Deliblatske peščare mogla bi da bude dugotrajan proces, a preciznija procena obima štete i potrebnih sredstava biće poznata tek nakon završetka požara i detaljnog popisa.

- Prema nekim procenama zvaničnih institucija Evropske unije, imajući u vidu da je 25 članica ove godine bilo pogođeno požarima, za obnovu pojedinih ekosistema biće potrebne decenije. To je za sada na nivou procena, ali važno je da postoji velika uključenost svih zainteresovanih strana i nadležnih organa, što je veoma značajno za ovo područje. Što se tiče sredstava, prema poslednjim procenama, za obnovu na evropskom kontinentu potrebne su milijarde evra. Mi ćemo preciznije znati šta je potrebno otprilike mesec dana nakon što se požar zvanično završi i kada budemo mogli da popišemo štetu i sve što treba da se uradi. Za početak smo planirali period od pet godina, ali je moguće da će biti potrebno i deset godina, jer prirodi treba mnogo više vremena da se obnovi nego što bismo mi želeli - objasnila je Pavkov.

Foto: Evropska kuća

- Navodi da će ovo područje biti prenamenjeno za gradnju su apsolutne neistine i dezinformacije kojima određene strane pokušavaju da iskoriste ovu negativnu situaciju, elementarnu nepogodu i posledice klimatskih promena. Promena namene zemljišta ne može biti rezultat požara u zaštićenom području. Podsetiću da je ovo područje zaštićeno odlukom Vlade Republike Srbije iz 2002. godine i da obuhvata oko 35.000 hektara najznačajnijeg stepsko-peščarskog staništa i velikog uporišta biodiverziteta u Srbiji. Požar ne može biti inicijator promene namene zemljišta niti bilo kakve nenamenske gradnje koja nije u skladu sa režimima zaštite ovog područja - istakla je za Kurir televiziju.

Pavkov je objasnila da je veliki broj pripadnika službi i građana danima učestvovao u borbi sa požarom, a zahvaljujući njihovom angažovanju izbegnute su ljudske žrtve.

- Zaista su uloženi nadljudski napori svih koji su bili na terenu da ne budu ugrožene životinjske vrste i da ne bude ljudskih žrtava. Uz koordinaciju sa MUP-om i upravljačima, na terenu smo bili pre desetak dana i mogli smo da vidimo koliko je ljudi svakodnevno bilo uključeno - od vatrogasnih službi i Vojske Srbije, preko dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana, do upravljača zaštićenog područja. S jedne strane, prizor je izgledao poput horor filma, jer zbog ruže vetrova i stalne promene njegovog pravca nije bilo moguće unapred znati gde treba postaviti jedinice za gašenje. Ipak, iskustvo, upornost i hrabrost svih naših snaga doveli su do toga da nema nijedne ljudske žrtve, što je najvažnije - kaže ona.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

- Pojilišta na kojima se nalaze životinjske vrste blagovremeno su otvorena kako bi životinje mogle da se premeste na druge lokalitete, gde su im obezbeđeni hrana i voda. Veoma sam ponosna na način na koji su svi pravovremeno reagovali i na to što nije bilo žrtava. Situaciju pratimo iz sata u sat. Sve radimo u koordinaciji sa Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i "Vojvodinašumama", sa kojima sam se čula i pre ovog uključenja. Čekamo zvaničan presek stanja kako bismo videli kakva je situacija. Juče je bilo nagoveštaja da se stanje smiruje i da situacija ide nabolje. Iskreno se nadam da ćemo uskoro moći da očekujemo pozitivan ishod. Nadam se i molim Boga da će to biti vrlo brzo - za Kurir televiziju, zaključila je Pavkov.

05:24 POŽAR PROGUTAO 4.000 HEKTARA, A SADA SLEDI VELIKA OBNOVA! Ministarka Pavkov otkrila prvi korak sanacije Deliblatske peščare: "Potrebne su milijarde evra..." Izvor: Kurir televizija

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