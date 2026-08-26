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Veliki trgovci u Srbiji od 1. septembra imaće obavezu da objavljuju digitalne cenovnike. Cilj je da potrošačima cenebudu dostupnije i da mogu lakše da ih upoređuju pre kupovine.

To se odnosi samo na prehrambene proizvode, proizvode i hranu za bebe i hranu za životinje, kaže Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača. Potrošači će moći da prate i menjanje cenovnika, kao i da provere koliko je stvarno snižena cena koja se promoviše kao akcija.

Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača je rekla da je novi Zakon o zaštiti potrošača, koji je počeo u celosti da se primenjuje 2. avgusta, članom 6 propisao način na koji trgovci treba da ističu i objavljuju cene proizvoda.

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"Trgovci moraju na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv, čitljiv način, neobmanjujuć, da istaknu cene, jedinične i prodajne za svaki prodajni objekat ponaosob, da ih objave na svojoj internet stranici, što je novina, da ažuriraju u realnom vremenu podatke, da objave na portalu javnih podataka", objašnjava Perinčić.

Ko je obavezan da objavi cene i za koju robu

Iako se, kaže Perinčić, očekivalo da ova obaveza bude propisana za sve trgovce, pravilnikom je određeno da se to odnosi na one koji su u prethodnoj poslovnoj godini imali prihod veći od tri milijarde dinara.

Očekivalo se, navodi, i da se obaveza odnosi na širi obim proizvoda, a ne samo na, uglavnom, prehrambenu robu.

"Odnosi se na prehrambene proizvode, mleko, ulje, šećer - dakle ono što je već bilo obuhvaćeno uredbom. Malo je prošireno na alkohol, zatim na proizvode i hranu za bebe, na hranu za životinje, ali uglavnom samo na te proizvode. Ne odnosi se na druge trgovce, recimo tehničkom robom, što je isto potrošačima bitno da mogu da porede, jer to je ipak veći izdatak", ističe Perinčić.

Cenovnici će morati da se ažuriraju prilikom svake promene cena, a ranije objavljene cene ostajaće sačuvane.

"Te cene ostaju koje su već objavljene, dakle pohranjene, tako da se ne brišu automatski kad se objavljuje novi cenovnik, pa na taj način će potrošači moći da porede cene“, kaže Perinčić.

Šta ako se cena na kasi razlikuje od objavljene

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Jedno od pitanja za potrošače je i šta se dešava ako cena objavljena na internetu ili istaknuta na rafu nije ista kao ona koja se pojavi na kasi. U takvoj situaciji, ističe Perinčić, potrošač ima pravo da zahteva da proizvod plati po istaknutoj ceni.

"Potrošač ima puno pravo da zahteva da mu se proda proizvod po ceni koja je istaknuta, javno objavljena, pa i na rafu. Dakle, ukoliko je cena drugačija na kasi, potrošač ne treba samo da se zadovolji time da vrati taj proizvod jer ga ne želi po toj ceni koja je u kasi, nego ima puno pravo da zahteva da mu se proda po objavljenoj ceni“, naglašava Perinčić.

Poređenje cena i "lažna" sniženja

Dostupnost ranijih i aktuelnih cena trebalo bi da omogući potrošačima i lakše praćenje promena i poređenje ponuda različitih trgovaca.

Kada je reč o sniženjima, Perinčić podseća da je to pitanje regulisano Zakonom o trgovini.

"Trgovac je u obavezi da usled objave prodajnih podsticaja cena bude niža od prethodno objavljene cene koja je najniža u proteklih mesec dana, tako da će se na taj način zaštititi potrošači od lažnih prodajnih podsticaja", navodi Perinčić.

Dodaje da će potrošači posredstvom portala moći da porede prethodne i nove cene.

Hoće li veća transparentnost spustiti cene

Jedan od ciljeva novog sistema je da javno poređenje cena podstakne konkurenciju među trgovcima.

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"To i jeste bila intencija da se otvori taj portal otvorenih podataka i to upoređivanje cena, da se javno objavljuje na internet stranicama trgovaca, da bi potrošači mogli da upoređuju i da bi to upoređivanje uticalo i na trgovce da budu konkurentni, dakle da spuste cene“, objašnjava Perinčić.

Ipak, ne očekuje da će sama mera dovesti do velikog pada cena.

"Očekuje se pre svega veća transparentnost, pa i da trgovci mogu međusobno da porede svoje cene i da se poboljša konkurentnost između trgovaca. Tako da je u principu to ono što se očekuje. Konkretno, ne verujem da će sad to dovesti do nekog drastičnog sniženja cena“, ističe Perinčić.

Više informacija za izbor prodavnice

Perinčić smatra da novi sistem potrošačima pre svega donosi veću informisanost, a time i mogućnost da pre kupovine izaberu gde im je najpovoljnije da je obave.

"Koga interesuje - da uporedi cene, pa u koji će prodajni objekat da se uputi, ali to je više za neke veće nabavke", kaže Perinčić.

Dodaje da bi potrošači na osnovu takvih informacija mogli i trajnije da se opredele za trgovca čija im poslovna praksa više odgovara.

"Može biti i način da se potrošač trajno opredeli za nekog trgovca koji ima takvu poslovnu praksu da vodi računa o potrošačima i o potrošačkoj korpi i o mogućnostima potrošača da isprate cene“, zaključuje Vesna Perinčić.