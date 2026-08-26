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Ruski protivpožarni avion "Iljušin“ nastavlja gašenje požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio blizu milion litara vode, a gasio je požare u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i u Lukovu kod Vranja.

Šef posade "Iljušina“ Andrej Vislov rekao je da će Rusija biti uz Srbiju kada god je to potrebno.

- Ne postoji molba kada su prijatelji u pitanju. Mi ćemo uvek biti tu, rame uz rame. Rusija će uvek biti tu za Srbiju u svakom teškom trenutku i borbi - istakao je Vislov.

Ruski avion iljušin 76 sleteo u Srbiju Foto: MUP Srbije

Naveo je da posada aviona radi profesionalno i da ima dobru saradnju sa srpskim vatrogascima i Sektorom za vanredne situacije.

Kapetan Vislov je naveo da je peti put u Srbiji, a "Iljušin“ je prvi put gasio požare u Srbiji 2007. godine.

Avion može da zahvati 42.000 litara vode.

Kurir.rs/RTS

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