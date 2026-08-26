ILJUŠIN OSTAJE U SRBIJI! Oglasio se šef posade ruskog aviona i poslao moćnu poruku našem narodu: Mi ćemo uvek biti tu, rame uz rame - u svakom teškom trenutku
Ruski protivpožarni avion "Iljušin“ nastavlja gašenje požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio blizu milion litara vode, a gasio je požare u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i u Lukovu kod Vranja.
Šef posade "Iljušina“ Andrej Vislov rekao je da će Rusija biti uz Srbiju kada god je to potrebno.
- Ne postoji molba kada su prijatelji u pitanju. Mi ćemo uvek biti tu, rame uz rame. Rusija će uvek biti tu za Srbiju u svakom teškom trenutku i borbi - istakao je Vislov.
Naveo je da posada aviona radi profesionalno i da ima dobru saradnju sa srpskim vatrogascima i Sektorom za vanredne situacije.
Kapetan Vislov je naveo da je peti put u Srbiji, a "Iljušin“ je prvi put gasio požare u Srbiji 2007. godine.
Avion može da zahvati 42.000 litara vode.
Kurir.rs/RTS