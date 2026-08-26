Direktorka portala MONDO.ba Ivana Šimundža preminula je juče
Društvo
Preminula direktorka MONDO BiH Ivana Šimundža
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Direktorka portala MONDO.ba Ivana Šimundža preminula je juče.
Od nje se oprostila redakcija MONDO.ba, njihovo saopštenje prenosimo u celosti:
"S dubokim bolom u srcu i neizrecivom tugom danas se opraštamo od naše Ivane. Njen iznenadni odlazak ostavio nas je u šoku, neverici i dubokoj žalosti.
Ivana je bila naša lokomotiva, pogonska snaga i glava našeg kolektiva. Bila je naša drugarica, koleginica, savetnica.
Svet bez nje od danas je mračnije mesto.
Iskreno saučešće porodici, prijateljima, kolegama i poznanicima.
Sahrana će biti održana u četvrtak, 27. avgusta u 13 časova na groblju Sveti Marko u Banjaluci".
Redakcija MONDO portala se pridružuje saučešću porodici i prijateljima.
Kurir/ Mondo
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