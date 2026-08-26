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Direktorka portala MONDO.ba Ivana Šimundža preminula je juče.

Od nje se oprostila redakcija MONDO.ba, njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"S dubokim bolom u srcu i neizrecivom tugom danas se opraštamo od naše Ivane. Njen iznenadni odlazak ostavio nas je u šoku, neverici i dubokoj žalosti.

Ivana je bila naša lokomotiva, pogonska snaga i glava našeg kolektiva. Bila je naša drugarica, koleginica, savetnica.

Svet bez nje od danas je mračnije mesto.

Iskreno saučešće porodici, prijateljima, kolegama i poznanicima.

Sahrana će biti održana u četvrtak, 27. avgusta u 13 časova na groblju Sveti Marko u Banjaluci".

Redakcija MONDO portala se pridružuje saučešću porodici i prijateljima.

Kurir/ Mondo

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