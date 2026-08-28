"Dete neće doći na nastavu, ide na more!" Sve više roditelja odlaže polazak dece u školu, a evo šta kaže zakon!
U Srbiji i većini zemalja u regionu, deca polaze u školu 1. septembra. Ipak, pojava da pojedini roditelji odlučuju da decu odvedu na more baš početkom septembra (i tako svesno odlože njihov polazak u školu za nekoliko dana) sve je češća, a razlozi su najčešće ekonomske prirode.
Cene smeštaja, avionskih karata i turističkih aranžmana u septembru padaju i do 50% u odnosu na jul i avgust. Za mnoge porodice ovo je jedini način da priušte letovanje. Takođe, u turističkim mestima su neretko niže cene hrane i ležaljki jer je sezona na izmaku.
Osim toga, tu su i oni praktični razlozi - manje vrućine, mesta za odmor su mnogo mirnija, a i gužve na graničnim prelazima i autoputevima su drastično manje, što putovanje sa decom čini daleko lakšim i manje stresnim.
Međutim, druga strana medalje je činjenica da zbog toga deca propuštaju prve lekcije i uvodna predavanja.
Na društvenoj mreži X povela se rasprava o tome da li nastavnici treba da imaju razumevanja za roditelje koji odlažu dolazak dece u školu zbog odmora ili bi takvu praksu trebalo sankcionisati.
"Vidim sada je prihvaćeno da se u školi ne krene 1. 9. "jer će dete na more". To je sve deo nepoštovanja i rastakanja institucija. Generacijama takve stvari nisu padale na pamet ni greškom", napisala je jedna korisnica na "X-u" i pokrenula burnu raspravu.
Druga korisnica se nadovezala komentarom da "ne treba praviti od komarca magarca" i da deca svakako izostaju iz raznih razloga:
"Treći, šesti i osmi razred sam bila na operacijama i po banjskom lečenju i završila sam redovnu školu. I ne pravite od komarca magarca i neka su vam deca živa i zdrava i neće ništa izgubiti od škole za tih 10 dana. Odsustvuju deca iz škole i zbog sportskih takmičenja i zbog folklora i zbog boginja i zbog neki drugih bolesti i sad je problem more."
S druge strane, bilo je i onih koji su zauzeli drugačiji stav jer smatraju da dete nije vlasništvo roditelja već deo društva:
"Mislim da roditelji neophodno moraju da shvate da dete nije vlasništvo roditelja već deo društva, kao i to da živimo u društvu, te da odluke povodom školskih pravila, vakcinacije i sl. ne treba da budu stvar izbora roditelja pa svako kako voli. Zato i imamo organizovano društvo."
Na objavu se nadovezala prosvetna radnica:
"Ne volimo ni mi u prosveti, ali eto jedino tad možemo na more sa svojom porodicom. Sreća pa su nam plate visoke pa nam to jelte nije problem. A živo me zanima kakav bi stav mamika bio da ceo kolektiv ne bude tu prvih 10ak dana škole i da su tu zamene."
Podsetimo, prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, roditelji su dužni da blagovremeno opravdaju svako odsustvo učenika, a neopravdano odsustvovanje može dovesti do prekršajnih kazni.
Direktor škole može učenika opravdano pustiti sa nastave do 10 nastavnih dana radi porodičnih obaveza učenika u zemlji ili inostranstvu, a na osnovu pisane molbe koju podnosi roditelj (staratelj). O molbi roditelja učenika odlučuje direktor nakon pribavljenog mišljenja odeljenskog starešine.
Odsustvo učenika sa nastave duže od 10 dana odobrava Nastavničko veće, na pisanu molbu roditelja (staratelja) i uz podnošenje dokumenata koji potvrđuju razloge odsustva.
Opravdanja za izostajanje sa nastave odeljenskom starešini donosi roditelj ili staratelj.
Izuzetno, roditelj (staratelj) ukoliko je sprečen da dođe u Školu i da donese opravdanje, telefonom će obavestiti odeljenskog starešinu, a učenik u tom slučaju može da preda opravdanje.
Izostanke učenika roditelji (staratelji) su dužni da opravdaju u roku od osam dana od dana povratka na nastavu. Izostanci koji se u tom roku ne opravdaju odeljenski starešina je dužan da evidentira kao neopravdane izostanke.
Zloupotreba uverenja, opravdanja i isprave i lažno predstavljanje predstavlja povredu obaveze učenika.
Kazne za roditelje zbog neopravdanih izostanaka dece iz škole
Prema zakonskim odredbama, roditelji su dužni da u roku od 48 sati jave nastavniku zbog čega dete ne dolazi u školu, a u roku od osam dana da donesu i zvanično opravdanje za izostajanje deteta sa nastave. Ako to ne učine, škola obaveštava nadležnu službu, koja podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno, staratelja.
Propisana kazna za ovaj prekršaj je od 5.000 do 100.000 dinara. Ako se kazna ne plati u roku od 15 dana, novčana kazna se može zameniti društveno korisnim radom, kaznom zatvora za roditelje, ili blokadom računa do izmirenja.