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U Srbiji i većini zemalja u regionu, deca polaze u školu 1. septembra. Ipak, pojava da pojedini roditelji odlučuju da decu odvedu na more baš početkom septembra (i tako svesno odlože njihov polazak u školu za nekoliko dana) sve je češća, a razlozi su najčešće ekonomske prirode.

Cene smeštaja, avionskih karata i turističkih aranžmana u septembru padaju i do 50% u odnosu na jul i avgust. Za mnoge porodice ovo je jedini način da priušte letovanje. Takođe, u turističkim mestima su neretko niže cene hrane i ležaljki jer je sezona na izmaku.

Osim toga, tu su i oni praktični razlozi - manje vrućine, mesta za odmor su mnogo mirnija, a i gužve na graničnim prelazima i autoputevima su drastično manje, što putovanje sa decom čini daleko lakšim i manje stresnim.

Foto: Shutterstock

Međutim, druga strana medalje je činjenica da zbog toga deca propuštaju prve lekcije i uvodna predavanja.

Na društvenoj mreži X povela se rasprava o tome da li nastavnici treba da imaju razumevanja za roditelje koji odlažu dolazak dece u školu zbog odmora ili bi takvu praksu trebalo sankcionisati.

"Vidim sada je prihvaćeno da se u školi ne krene 1. 9. "jer će dete na more". To je sve deo nepoštovanja i rastakanja institucija. Generacijama takve stvari nisu padale na pamet ni greškom", napisala je jedna korisnica na "X-u" i pokrenula burnu raspravu.

Druga korisnica se nadovezala komentarom da "ne treba praviti od komarca magarca" i da deca svakako izostaju iz raznih razloga:

"Treći, šesti i osmi razred sam bila na operacijama i po banjskom lečenju i završila sam redovnu školu. I ne pravite od komarca magarca i neka su vam deca živa i zdrava i neće ništa izgubiti od škole za tih 10 dana. Odsustvuju deca iz škole i zbog sportskih takmičenja i zbog folklora i zbog boginja i zbog neki drugih bolesti i sad je problem more."

S druge strane, bilo je i onih koji su zauzeli drugačiji stav jer smatraju da dete nije vlasništvo roditelja već deo društva:

Foto: Marko Karović

"Mislim da roditelji neophodno moraju da shvate da dete nije vlasništvo roditelja već deo društva, kao i to da živimo u društvu, te da odluke povodom školskih pravila, vakcinacije i sl. ne treba da budu stvar izbora roditelja pa svako kako voli. Zato i imamo organizovano društvo."

Na objavu se nadovezala prosvetna radnica:

"Ne volimo ni mi u prosveti, ali eto jedino tad možemo na more sa svojom porodicom. Sreća pa su nam plate visoke pa nam to jelte nije problem. A živo me zanima kakav bi stav mamika bio da ceo kolektiv ne bude tu prvih 10ak dana škole i da su tu zamene."

Podsetimo, prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, roditelji su dužni da blagovremeno opravdaju svako odsustvo učenika, a neopravdano odsustvovanje može dovesti do prekršajnih kazni.

Direktor škole može učenika opravdano pustiti sa nastave do 10 nastavnih dana radi porodičnih obaveza učenika u zemlji ili inostranstvu, a na osnovu pisane molbe koju podnosi roditelj (staratelj). O molbi roditelja učenika odlučuje direktor nakon pribavljenog mišljenja odeljenskog starešine.

Odsustvo učenika sa nastave duže od 10 dana odobrava Nastavničko veće, na pisanu molbu roditelja (staratelja) i uz podnošenje dokumenata koji potvrđuju razloge odsustva.

Opravdanja za izostajanje sa nastave odeljenskom starešini donosi roditelj ili staratelj.

Foto: Marko Karović

Izuzetno, roditelj (staratelj) ukoliko je sprečen da dođe u Školu i da donese opravdanje, telefonom će obavestiti odeljenskog starešinu, a učenik u tom slučaju može da preda opravdanje.

Izostanke učenika roditelji (staratelji) su dužni da opravdaju u roku od osam dana od dana povratka na nastavu. Izostanci koji se u tom roku ne opravdaju odeljenski starešina je dužan da evidentira kao neopravdane izostanke.

Zloupotreba uverenja, opravdanja i isprave i lažno predstavljanje predstavlja povredu obaveze učenika.

Kazne za roditelje zbog neopravdanih izostanaka dece iz škole

Prema zakonskim odredbama, roditelji su dužni da u roku od 48 sati jave nastavniku zbog čega dete ne dolazi u školu, a u roku od osam dana da donesu i zvanično opravdanje za izostajanje deteta sa nastave. Ako to ne učine, škola obaveštava nadležnu službu, koja podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno, staratelja.